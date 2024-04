Fiorella Mannoia: i 70 anni di un’artista esemplare (VIDEO)

Pubblicato il 4 Aprile, 2024

Settanta anni e non sentirli. E’ proprio il caso di dirlo. Fiorella Mannoia sembra avere scovato la mitica fonte dell’eterna giovinezza.

Stesso smalto di sempre, fisico e aspetto invidiabili, soprattutto se si contano le primavere trascorse, la cantautrice oggi festeggia l’ennesimo giro di boa, visto che è nata a Roma il 4 aprile del 1954.

Da stunt woman nel 1968, quando era lei ad andare al cavallo al posto di Monica Vitti, Candice Bergen e Loretta Goggi nelle scene dello sceneggiato della Rai, La freccia nera, a ispirazione di generazione di giovani e di artisti, manifestando coerenza e determinazione in tutto quel che ha fatto, sempre sulla cresta dell’onda, così come dimostra anche il suo ritorno sul palco di Sanremo nella recente edizione in cui è stata protagonista con Mariposa.

Canzone che le ha permesso di conquistare il disco d’oro, il riconoscimento che certifica l’apprezzamento commerciale dei fan.

Uno stile inconfondibile, il suo, che assume ancora più valore oggi, in tempi di imbastardimento musicale, di testi poveri, volgari o unti di messaggi negativi per le nuove generazioni,

Perché Fiorella Mannoia non ha curato soltanto la qualità artistica. Il suo è un impegno serio anche per i meno fortunati della società, attenta a quel che le succede attorno, pronta a prendere posizione, a metterci la faccia per i temi più scottanti così come la violenza sulle donne, la lotta alle discriminazioni di ogni genere e in ogni settore della società.

Per non parlare del sostegno a cause come l’attività di Emergency, lla solidarietà nei confronti dei lavoratori dell’Ilva di Taranto, il sostegno alle popolazioni colpite da catastrofi naturali in Emilia e in Abruzzo, della visione progressista della politica

Dal 2005 è Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, un personaggio speciale nello spettacolo italiano, un esempio di come un’artista sia capace di intendere il proprio lavoro come un progetto e una visione che vanno molto al di là del semplice intrattenimento.

About Post Author