Fleximan approda anche a Milano, abbattuti 4 autovelox appena installati. La reazione furiosa del sindaco

Pubblicato il 20 Febbraio, 2024

Dopo qualche giorno di riposo Fleximan, o un suo emulatore, è tornato a colpire. Il giustiziere degli autovelox dopo aver “debuttato” in Lombardia con l’abbattimento di un rilevatore di velocità a Martignana di Po, nel cremonese, ha colpito di nuovo nella regione lombarda. Per la precisione il vandalo ha preso di mira 4 quattro postazioni per il controllo della velocità, installate solo poche ore prima a Buccinasco, nel milanese, precisamente in via De Amicis nella frazione Gudo Gambaredo, sulla nuova strada di collegamento tra via Lomellina e via Meucci, in entrambi i sensi di marcia, e in via Emilia.

L’installazione degli autovelox contro i troppi incidenti

L’amministrazione comunale ha preso questa decisione perché “in via Emilia si sono verificati diversi investimenti (anche gravi), sulla Meucci-Lomellina spesso il limite di 50 km/h non viene rispettato (ci sono autentiche gare di velocità) e a Gudo la strada è molto frequentata da ciclisti e runner”.

Erano ancora in corso i lavori per l’installazione degli autovelox, infatti non era stata predisposta nemmeno la segnaletica che per legge deve accompagnare i dispositivi di velocità. Fleximan però è entrato ugualmente in azione, abbattendo autovelox che non avevano emesso neanche il loro primo “vagito”.

La ferma condanna del sindaco

Il sindaco del paese, Rino Pruiti, ha condannato fermamente l’autore o gli autori del gesto: “Condanniamo i gravi atti vandalici compiuti da delinquenti che non hanno a cuore la sicurezza sulle strade né la vita delle persone. Non volete rischiare di prendere una multa? Rispettate i limiti di velocità, andate piano, rispettate la vita”.

Fleximan è diventato un fenomeno sociale e in occasione di Carnevale alcuni ragazzi si sono addirittura vestiti proprio da Fleximan. Pruiti invece ha detto che “quanto è accaduto è ignobile, lo specchio di una parte della società che disprezza il bene comune e che non comprende che si spendono soldi pubblici per salvare vite, per tutelare la sicurezza di tutti”.

Il sindaco non ha intenzione di arrendersi e ha dichiarato che presto saranno ripristinati gli autovelox e che, se sarà necessario, potenzierà i controlli tramite le telecamere per scoraggiare altri atti vandalici.

Le forze dell’ordine di Buccinasco intanto sono al lavoro per risalire all’identità del vandalo o dei vandali. “Questi gesti vili non ci intimidiscono. Gli agenti di Polizia locale continueranno con i controlli quotidiani e ripristineremo anche le postazioni per i controlli elettronici” – ha sentenziato Pruiti che ha infine concluso: “I controlli per rendere le strade più sicure e limitare la velocità in tratti dove troppo spesso si superano i limiti di velocità non si fermeranno”.

Per la cronaca, secondo l’art. 635 del codice penale, gli autori di questi gesti rischiano da 6 mesi a 3 anni di reclusione per danneggiamento di beni pubblici, mentre l’articolo 340 punisce l’interruzione di pubblico servizio con la reclusione fino ad un anno.

