Forio d’Ischia, lite familiare finisce nel sangue: 32enne in pericolo di vita (VIDEO)

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato per tentato omicidio un 25enne incensurato. Ieri pomeriggio i militari del Nucleo Operativo Radiomobile, allertati dal pronto soccorso di Lacco Ameno, sono intervenuti presso un’abitazione di Forio dove era stato segnalato l’accoltellamento di un uomo.

I militari, giunti sul posto, hanno appresso che c’era stata una lite in famiglia per futili motivi, in seguito alla quale un 25enne ha accoltellato il cugino 32enne colpendo al fianco sinistro e provocandogli lesioni a diversi organi vitali.

La vittima è stata portata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e sottoposta ad un intervento chirurgico. Il 32enne al momento è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Nella notte, dopo accertamenti, il 25enne è stato arrestato ed attualmente è in attesa di giudizio.