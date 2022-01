Forza Italia: ferma condanna episodio aggressione ragazzo 12 anni perché Ebreo

Esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e al ragazzo per il grave episodio occorso a Campiglia Marittima.

Inaccettabile che ai giorni nostri ancora si debba leggere di aggressioni, insulti perpetrati su un ragazzo dodicenne perché Ebreo.

A ridosso del Giorno della memoria, il 27 gennaio, questo fa ancora più male e ci colpisce.

Ciò evidenzia la necessità di ricordare la storia dell’Olocausto, qualcuno evidentemente non ha capito la portata tragica dei sei milioni di morti di ebrei.

Bene ha fatto la famiglia a denunciare alle forze dell’ordine quanto accaduto per evitare sottovalutazioni, nella certezza che certi riprovevoli episodi non abbiamo più ad esistere.

Chiara TeneriniCoordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia