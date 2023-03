Friuli, morto in casa da una settimana: nessuno se ne accorge, lo veglia il suo cane

Pubblicato il 30 Marzo, 2023

Lo hanno trovato morto nella sua casa Renzo Muchino, 72enne, ultimo residente stabile della zona. Il decesso è avvenuto circa una settimana fa nella sua abitazione nel borgo di Sriegnibosch a Lusevera, in Friuli e, a vegliarlo c’era solo il suo cane. L’uomo è stato trovato grazie all’allarme lanciato da un suo parente dall’Australia.

Il borgo di Lusevera

Questa ennesima storia di solitudine arriva da Sriegnibosch, borgo di Lusevera, in Friuli, dove martedì 28 marzo, i carabinieri di Pradielis hanno trovato il corpo senza vita di Renzo Muchino, ultimo residente stabile della zona.

Grande turbamento per la scomparsa in tutto il piccolo centro del Friuli; il sindaco Luca Paoloni, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione di Lusevera, comune di 595 anime del Friuli Venezia Giulia deell’alta valle del Torre, in provincia di Udine. Qui, il 72enne, viveva da solo, in un borgo dove la maggior parte delle case sono occupate solo da vacanzieri in qualche periodo dell’anno. Foto di repertorio