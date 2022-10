“Gesù era uno di noi”: campagna da 100 mln di dollari per promuovere i valori del cristianesimo

Pubblicato il 19 Ottobre, 2022

Una cifra da capogiro, ben 100 milioni di dollari, per finanziare una nuova campagna per promuovere Gesù Cristo e i suoi valori.

La campagna “He Gets Us” ha già iniziato ad apparire online e invaderà i cartelloni pubblicitari e le onde radio in tutta gli Stati Uniti con l’obiettivo di presentare Gesù sotto una nuova luce ai Millennial e alla Generazione Z.

Gli spot televisivi del gruppo cristiano promotore dell’iniziativa, tra cui uno spot del Super Bowl, per The Washington Post, e i contenuti ottimizzati per altre piattaforme di alto profilo, sono stati creati con l’assistenza dell’agenzia di marketing Haven, con sede nel Michigan.

“Molte volte, la percezione è che il cristianesimo stia lavorando contro le persone”, ha detto a NBC News il portavoce della campagna e presidente di Haven Jason Vanderground . “Volevamo aiutarle a vedere che in Gesù c’era qualcuno che aveva molte esperienze comuni proprio come loro”.

La campagna è finanziata da The Servant Christian Foundation, un’organizzazione no-profit sostenuta da un fondo di donatori cristiani con sede in Kansas chiamato The Signatry.

Secondo Vanderground, la campagna “He Gets Us” ha due obiettivi principali : “aumentare il rispetto e la pertinenza personale di Gesù” e “incoraggiare i cristiani a seguire l’esempio di Gesù nel modo in cui trattano le altre persone”.

Gli annunci incoraggeranno gli utenti a visitare HeGetsUs.com e a connettersi utilizzando funzionalità come una funzione di chat dal vivo, una riga di testo per “preghiera e vibrazioni positive” e altro, riferisce Christianity Today .

La merce disponibile sul sito web, inclusa una maglietta con la scritta “Gesù è stato giudicato erroneamente” e un cappello con la scritta “Gesù era un rifugiato”, non si pagherà in denaro.

“Il prezzo che troverai su ogni articolo non è monetario, ma qualcosa che ti verrà chiesto di fare: aiutare un vicino, servire i poveri, perdonare un familiare, ecc.”, spiega il sito.

La spinta a promuovere Gesù con un’intelligente campagna di marketing arriva in mezzo a una tendenza di opinioni negative sulla religione, incluso il cristianesimo, in tutto il Paese.

Secondo un sondaggio Gallup condotto a maggio, il numero di adulti statunitensi che credono in Dio è sceso all’81% , scendendo di sei punti dall’87% nel 2017. Fino al 2011, i sondaggi Gallup hanno mostrato che il 90% degli americani credeva in Dio.

L’anno prima, nel 2021, Gallup ha riferito che il numero di adulti statunitensi che appartengono a una chiesa, sinagoga o moschea è sceso sotto il 50% per la prima volta in otto decenni.

Allo stesso tempo, le opinioni positive sul cristianesimo sono in declino, qualcosa che Vanderground ha riconosciuto durante la sua intervista con NBC News.

Eppure, nonostante la tendenza, e gli sforzi della campagna per commercializzare Gesù, Vanderground non pensa che la figura centrale del cristianesimo abbia bisogno di un rinnovamento dell’immagine. Piuttosto, crede che le persone dovrebbero ascoltare di più il messaggio di Gesù.

“Penso che se le persone potessero ascoltare da lui [e] il suo messaggio di amore, compassione e perdono – qualcosa che desideriamo ancora profondamente, abbiamo bisogno di queste cose in un modo o nell’altro – e crediamo che abbia dato un esempio per questo”, ha detto Vanderground .

“Quindi lo capiamo, ma c’è qualcosa nell’amore e nel perdono di Gesù che molte persone spiritualmente aperte non riescono a superare”, ha aggiunto.

Secondo il suo sito web, la campagna “He Gets Us” ” non rappresenta alcuna chiesa o confessione religiosa e non è un’organizzazione politica”. Ma l’organizzazione non esita a menzionare la politica e altri argomenti sul suo sito.

Nella sua pagina principale, la campagna pro-Cristo suggerisce che Gesù “era stufo della politica” oltre a vivere “nel mezzo di una guerra culturale” tutta sua. La pagina suggerisce anche che alcune persone volevano che Cristo fosse “cancellato” perché “si sentivano minacciate” dalle sue parole, comprese “le sue opinioni estreme sull’amore”.

Vanderground ha affermato che la speranza è che gli insegnamenti di Gesù, e il messaggio lanciato dalla campagna, risuoneranno con le persone, specialmente coloro che si sono sentiti giudicati nelle loro vite.