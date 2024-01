Gigi Buffon: “Devo spostare le nozze con Ilaria”

Pubblicato il 4 Gennaio, 2024

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si amano e hanno intenzione di passare insieme il resto della loro vita, ma la data del matrimonio è a rischio.

Le nozze erano già state programmate, ma un imprevisto ha portato la coppia a dover rivedere i loro piani: “Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso” ha rivelato al Corriere della Sera l’ex portiere, che da agosto riveste il ruolo di Capo Delegazione della Nazionale. “Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante” ha anche detto a proposito della relazione con la giornalista.

La scorsa estate Gigi Buffon e Ilaria D’Amico avevano annunciato il matrimonio previsto per il giugno 2024 ma solo pochi mesi dopo, quando lui è stato nominato Capo Delegazione della Nazionale, hanno capito di aver fatto male i loro calcoli. Già la giornalista aveva detto: “Rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese…” e ora l’ex portiere conferma: la nuova data non è stata fissata, ma di certo non sarà quella inizialmente prevista. Quello di diventare marito e moglie però era un sogno che coltivavano da tempo e che cerro non hanno intenzione di abbandonare: “Gigi mi ha chiesto tante volte di sposarlo, ma non nella maniera giusta”, aveva rivelato Ilaria a Verissimo.

Sempre molto discreti e attenti alla loro privacy, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico appaiono raramente insieme e questo fa sì che periodicamente inizino a circolare voci su una presunta crisi di coppia. Ma sulla loro vita privata non c’è nessuna ombra: l’ex calciatore e la giornalista sono felici e hanno trascorso il Capodanno con i figli. “Un augurio di successi e emozioni intense nel nuovo anno. Che ogni sfida sia un trampolino per nuove vittorie!” ha scritto il campione del mondo di calcio in un post social mostrando le foto.

Dopo l’addio al calcio, Gigi Buffon si è dedicato alla formazione personale: “Ho fatto il corso da direttore sportivo. A gennaio inizio un corso intensivo alla Bocconi in business administration e, finalmente, mi butto in una full immersion di inglese per poter dimenticare il livello scolastico che mi ha sempre tenuto in piedi ma con disagio” ha detto. Dopo 28 anni di carriera, durante la quale ha vestito la maglia del Parma e quella della Juve (oltre a quella della Nazionale) ha chiuso con la competizione: “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme”.

Gigi Buffon nell’intervista al Corriere della Sera ha parlato anche dei suoi tre figli: Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009 dal matrimonio finito con Alena Seredova, e Leopoldo Mattia, avuto da Ilaria D’Amico nel 2016. “Louis, il più grande ora gioca a calcio nel Pisa. È in convitto e sono felice che faccia questa esperienza: io sono andato via di casa a 13 anni, per me è stata un’occasione formativa unica. David invece al CBS, una squadra di Torino affiliata al Milan”. Il più piccolo per ora non sembra avere interesse per lo sport che ha reso famoso il suo papà: “Leopoldo gioca a basket, ogni tanto prova il calcio, ma se volesse fare anche tennis, pallanuoto o pallavolo lo porteremmo a fare anche quello”, ha detto.

La storia d’amore di Gigi Buffon con Alena Seredova è finita quando è scoppiato il gossip sul portierone e Ilaria D’Amico. I rapporti tra i due sono stati tesi per anni, ma adesso sembrano aver trovato una loro serenità (o perlomeno aver sotterrato l’ascia di guerra) anche se di famiglia allargata non se ne parla. E se Gigi da ormai 10 anni è felice con Ilaria, anche Alena ha ritrovato l’amore con Alessandro Nasi che nell’estate 2023 è diventato suo marito.

