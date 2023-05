Pubblicato il 22 Maggio, 2023

Giorgia Meloni ed Elly Schlein incinte e nude.

Sono state ritratte così la premier di FdI e la segretaria del Pd in un murale dell’artista aleXsandro Palombo, sui muri di Milano, nella centralissima piazza San Babila.

La nuova opera del disegnatore si intitola “Power Is Female” e è apparsa questa mattina nella piazza milanese suscitando la curiosità di molti.

L’intento è quello di affrontare il tema della maternità surrogata. Sul grembo della Schlein appare la scritta “My uterus my choice” (Mio è l’utero, mia è la scelta), su quello della Meloni “Not for rent” (Non è in affitto).

Ci sono anche la fiamma tricolore e una bandiera arcobaleno tatuate sulle loro braccia.

“Giorgia Meloni ed Elly Schlein – dice Palombo, autore anche del doppio murale con i Simpson deportati davanti al memoriale della Shoah – hanno in comune un’occasione storica, quella di ritrovarsi al vertice insieme e dibattere direttamente senza preoccuparsi delle interferenze maschili su questioni che riguardano la sfera femminile, questa occasione potrà rafforzare il cammino verso l’uguaglianza di genere, l’emancipazione e l’autodeterminazione”.

Nelle scorse settimane si era molto acceso il confronto tra maggioranza e opposizione sul tema della maternità surrogata specie dopo la proposta di legge di FdI di convertire la gestazione per altri, già vietata in Italia, in “reato universale”.

Non è la prima volta che l’artista si cimenta in ritratti di importanti figure politiche.

Nel 2019 aveva immortalato le donne all’epoca più potenti del mondo da Angela Merkel a Michelle Obama come vittime di violenza.

La serie, nel 2021, è stata acquisita dai fondi del Museo delle arti decorative del Louvre di Parigi entrando a far parte della collezione nazionale.