Giorgia Meloni, il granchio blu a pranzo e l’incontro con Salvini

Pubblicato il 21 Agosto, 2023

Una domenica che doveva essere di relax, tra gli auguri a due neosposi, i granchi blu per pranzo e poi un giro finalmente fuori dalla masseria per un panzerotto o un gelato a Locorotondo, dopo un passaggio da Polignano, si è trasformata invece in una domenica di lavoro per Giorgia Meloni.

Da lei, nella struttura che la ospita da giorni, a parte la pausa di Ferragosto in Albania, intorno alle 15 è arrivato Matteo Salvini, che concludeva ieri le sue vacanze pugliesi.

I temi da affrontare non mancano: dalla manovra alla tassa sulle banche, dal caro benzina ai migranti, riferisce il Corriere.

Il vicepremier leghista pare si sia fermato molto più a lungo di quanto la stessa padrona di casa si aspettasse: fino alle 19. Tanto, appunto, da costringerla a rivedere i programmi immaginati e comunicati alle persone più vicine: l’amico della premier, Pippo L’Abbate, imprenditore, era stato preallertato dell’imminente visita a Polignano. E la notizia circolava anche in paese. Quasi come per allontanare l’attenzione di fotografi e giornalisti dalla masseria dove si svolgeva il faccia a faccia.

Che fosse una strategia o che il colloquio con Salvini le abbia fatto cambiare i piani, poco cambia: del programma iniziale di Meloni alla fine resta solo il pranzo a base di granchi blu, portati in tavola dalla stessa premier, immortalata dal ministro e cognato Francesco Lollobrigida. «Oggi mangiamo granchio blu, eccezionale», scrive lui sui social. La foto arriva nei giorni del dibattito sulla specie infestante, ritenuta dalle associazioni dei pescatori aggressiva verso l’ecosistema marino. Il governo ha messo a disposizione quasi tre milioni per contenerne la diffusione. Mentre Coldiretti la considera un’opportunità e «apprezza la decisione di Meloni e famiglia di combattere il granchio a tavola».

La presidente del Consiglio per questi giorni di vacanza sta evitando accuratamente occasioni pubbliche. Unica eccezione il breve video di auguri a una coppia che si era appena sposata, sabato a Ceglie, inviato tramite il fratello dello sposo Michele Nardelli, amico di politici pugliesi vicini a Meloni, come il consigliere regionale Luigi Caroli, che compare anche nel breve filmato, e il sottosegretario Marcello Gemmato.

A rendere ancora più guardinga la presidente del Consiglio sarebbero le pressioni che riceve dai dirigenti del territorio alle prese con il rebus delle elezioni comunali di Foggia. Nel capoluogo del nord della regione si vota infatti a brevissimo, il 22 ottobre. Quindi imminente è il deposito delle liste elettorali. Ma FdI, a livello locale, è dilaniata tra due possibili candidati espressioni di due maggiorenti del partito in Puglia: il ministro Fitto e Gemmato.

Le richieste a Meloni di dirimere il nodo sarebbero tanto pressanti da aver compromesso la già complicata organizzazione di una cena di tutto il mondo FdI, dirigenti e simpatizzanti. Un appuntamento al quale i più vicini alla premier comunque non rinunciano e anzi ancora lavorano. Ma con il rischio che tutto vada a monte se la leader decidesse, come avrebbe ipotizzato, di lasciare la Puglia in anticipo per un ultimo scorcio di vacanze dove possa godere di ancora maggiore privacy: un breve soggiorno all’isola d’Elba o forse in barca.