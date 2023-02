Giorgia Meloni martedì sarà a Kiev per incontrare Zelensky

Pubblicato il 19 Febbraio, 2023

La premier Giorgia Meloni, sarà a Kiev martedì prossimo, 21 febbraio, proprio a pochi giorni dell’anniversario dell’invasione russa in Ucraina. Lo rende noto il Fatto quotidiano, che parla di accelerazione nell’organizzazione del viaggio soprattutto dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che, domenica scorsa aveva criticato la premier italiana per aver avuto un colloquio con Zelensky a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. Queste le parole di Berlusconi al seggio, durante le votazioni per la Regione Lombardia: “Non lo avrei incontrato – aveva dichiarato Berlusconi – lo giudico molto negativamente”.

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi hanno generato una serie di reazioni sia in Italia sia all’estero, parole che hanno fatto prendere la decisione ai vertici del Ppe di annullare un evento a Napoli, prendendo le distanze dalle dichiarazioni del Cavaliere. Giorgia Meloni aveva già annunciato di voler andare a Kiev prima del 24 febbraio ma, la partenza era stata più volte rinviata, come spiega il Fatto, anche per l’influenza, che negli ultimi giorni ha costretto la premier a modificare e annullare l’agenda degli impegni nazionali e internazionali.

Dettagli del viaggio da definire

I dettagli sul viaggio in Ucraina sono ancora da definire anche se, tra le tappe previste, dovrebbe esserci quella in Polonia, dove la premier incontrerà il presidente del Consiglio di Varsavia, Mateusz Morawiecki, uno dei politici più vicini a FdI nel gruppo dei Conservatori europei. Era stato proprio il ministro degli Esteri di Kiev, Kuleba, che venerdì scorso aveva confermato – durante la conferenza di Monaco – la visita di Giorgia Meloni; una visita tesa anche a “smarcare”, in Europa, l’immagine della premier italiana, isolata dall’asse franco-tedesco.