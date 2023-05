Bomba di gossip: il nuovo fidanzato di Shakira è un famoso pilota di Formula 1?

Pubblicato il 10 Maggio, 2023

Circa un anno fa scoppiò la coppia Shakira-Piquè e, dopo la famosissima “Music session 53” in cui la cantante screditò tutta la famiglia dell’ex calciatore, si sono susseguite ripicche e vendette diaboliche da parte di entrambi.

Adesso però, archiviata la dolorosissima e strombazzata fine della relazione, Shakira sembra essere rinata e soprattutto, secondo il gossip internazionale, avrebbe trovato addirittura una nuova fiamma, sempre nell’ambito dello sport: un pilota di Formula 1.

Il trasferimento di Shakira di Barcellona a Miami

Shakira, dopo l’addio a Piquè, da tempo aveva programmato di lasciare Barcellona e di trasferirsi a Miami per iniziare daccapo, non prima però di aver reso la vita impossibile ai suoi ex suoceri, suoi vicini di casa. In particolare la pop star colombiana ha preso di mira l’ex suocera Bernabeu Montserrat, alla quale ha “dedicato” un pupazzo da strega, rea secondo lei di aver coperto le scappatelle del figlio e di averlo difeso dalle accuse di tradimento.

Una volta volata a Miami Shakira ha finalmente messo una pietra sul suo passato ed è riuscita a concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua vita privata, dove avrebbe fatto capolino un famoso pilota di Formula 1.

La cena “galeotta”

Shakira è stata ospite del Gran Premio di Formula 1 a Miami, dove è stata paparazzata in compagnia dell’attore Tom Cruise. Benché il gossip si sia concentrato su questa inedita coppia, secondo i giornali scandalistici spagnoli ci sarebbe un’altra persona famosa nella mente di Shakira: il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Shakira ed Hamilton sono stati beccati insieme ad una cena nel noto ristorante italiano Cipriani, dove in realtà c’erano anche altre celebrità. I paparazzi presenti però hanno notato una certa elettricità tra i due e molti sono convinti che ci sia del tenero.

Boutade, semplice flirt o c’è davvero qualcosa di più tra Shakira ed Hamilton? Per saperlo non si può fare altro che aspettare gli eventi…