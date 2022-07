Grandi firme a prezzi outlet: dove trovarle?

Pubblicato il 15 Luglio, 2022

Gli abiti sono molto di più che accessori da indossare; vale per tutti, anche per chi non è un appassionato delle sfilate in passerella. Dal 1800, da quando praticamente è nata la moda, scegliere gli abiti è divenuto un modo per distinguersi, che fosse come classe sociale o come tendenza personale. Da allora, soprattutto nel secolo scorso, lo stile è divenuto parte della propria personalità.

Magari non tutti seguono i dettami della moda, ma per chi lo fa le collezioni dei grandi brand rappresentano la direzione da seguire. Qualcuno però, pur essendo un appassionato, si limita nelle proprie ambizioni fashion, temendo di spendere troppo. I capi delle grandi firme, del Made in Italy come di altri grandi brand, a volte hanno prezzi che sembrano proibiti. E’ quindi necessario rinunciare ad avere nell’armadio l’abito dei nostri sogni? Assolutamente no, la risposta sono i negozio di outlet, che offrono capi delle grandi marche a prezzi per tutte le tasche.

Tra questi spicca Off-Market, outlet Italia che ha come mission quella di offrire capi e accessori di gamma top a prezzi convenienti.

Le occasioni online

Da Calvin Klein a Giorgio Armani, da Paciotti a Liu Jo. Dove trovare queste marche a prezzi scontati? Sul sito di Off Market , dove si possono sfruttare gli sconti outlet. Per esempio ci sono diverse occasioni nella sezione Tommy Hilfiger outlet: giacche, camice, tshirt, sia per lui che per lei, del noto brand statunitense. E anche per bambini. Su questo portale potrete fare acquisti quindi per tutta la famiglia scegliendo fra i capi più belli e più alla moda, senza dovervi preoccupare della spesa finale.

Gli sconti online arrivano fino al 65 per cento, dai costumi per il mare ai top per l’estate, senza dimenticare le scarpe. Off-Market infatti è anche accessori; dalle cinture ai cappelli, fino a borse, zaini e portafogli.

Potrete trovare tutto per il vostro guardaroba, sfogliando un ampio catalogo che comprende non solo tantissimi capi, ma anche di tantissime marchi tra i più noti al mondo. L’obiettivo dell’azienda, piuttosto giovane sul mercato, è divenire punto di riferimento per persone diverse, per stile, età e gusti. Un luogo n cui si ha voglia di andare, sia quando si naviga online, sia quando si fa shopping di persona.

Dove si trovano i negozi Off market

Nell’era dell’ecommerce, non tutti amano acquistare solo online. In particolare quando si tratta di vestiario, avere un negozio fisico dove poter toccare con mano – letteralmente – e provare l’abbigliamento è una opportunità che molti vogliono sfruttare.

Non esiste solo il portale quindi: Off-Market ha quattro negozi sul territorio sparsi nel Nord Italia. Due sono negozi all’interno di meravigliosi centri storici: a Padova (via Marisllio da Padova 17) e a Vicenza (in corso Fogazzaro).

C’è poi un punto, aperto recentemente, a Desenzano del Garda, nella via dello shopping, all’interno di un antico cantiere navale. Un Off-Market kids, pensato per regalare ai bambini momenti di avventura. Infine, l’ultimo centro è a Gorizia, aperto a luglio 2022.