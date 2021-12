Grave incidente stradale nel centro di Vittoria: uomo in prognosi riservata

Ancora un incidente sulle strade di Vittoria, stavolta con il bilancio di un uomo in prognosi riservata.

Era circa mezzanotte quando tre auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in via Matteotti, all’angolo con via Cacciatori delle Alpi. Ad avere la peggio l’uomo che si trovava in una di queste tre auto e trasportato in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Foto di Franco Assenza