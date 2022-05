Grave incidente sul lavoro a Secondigliano, operaio precipita da 12 metri

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a Secondigliano. Un operaio è precipitato questa mattina da un’altezza di 12 metri, mentre stava lavorando presso la piscina comunale di corso Secondigliano.

L’uomo si trovava sul tetto in legno lamellare per effettuare il sopralluogo quando, per cause ancora da accertare, è caduto giù.

Gravemente ferito, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Cardarelli, in condizioni critiche.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione locale, quelli del Nucleo Investigativo e personale dell’ASL per effettuare tutte le verifiche necessarea.

L’area al momento è stata sequestrata.