Non c’è pace per i pendolari della Napoli-Roma via Formia. Anche oggi un guasto ha creato grossi disagi

Ferrovie dello stato rende noto che il traffico, sulla linea Napoli-Roma via Formia, è rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione tra Latina e Cisterna di Latina.

“Richiesto – scrivono – l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario”.

Il problema si è verificato intorno alle ore 6 di questa mattina (la segnalazione è delle 5 e 42), ed ancora alle 7:30 l’aggiornamento della situazione parla di “traffico ancora rallentato, ancora in corso l’intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio. In atto la riprogrammazione del servizio commerciale”.

Questi i treni direttamente coinvolti:

• IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

• IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

• IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40)

• IC 731 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:25)

• ICN 1976 Siracusa (19:10) – Roma Termini (7:18)

• ICN 797 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)

• ICN 35299 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11)

• R 21052 Napoli Centrale (4:10) – Roma Termini (6:32)

• R 94868 Napoli Centrale (4:13) – Roma Tiburtina (7:30)

• R 21050 Villa Literno (4:56) – Roma Termini (7:24)

• R 21054 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34)

• R 21056 Napoli Centrale (5:10) – Roma Termini (8:07)

• R 12726 Minturno (5:18) – Roma Termini (7:04)

• R 5894 Benevento (5:20) – Roma Termini (8:27)

• R 21053 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12)

• R 12656 Formia (6:00) – Roma Termini (7:48)

• R 12670 Latina (6:04) – Roma Termini (6:48)

• R 21060 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03)

• R 12727 Roma Termini (6:36) – Minturno (8:22)

• R 94813 Roma Tiburtina (6:55) – Napoli Centrale (10:13)

• R 21055 Roma Termini (6:56) – Napoli Centrale (9:50)

• R 12728 Minturno (7:03) – Roma Termini (8:59)

• R 21057 Roma Termini (7:36) – Napoli Centrale (10:36)

• R 12730 Minturno (7:38) – Roma Termini (9:24)

• R 94811 Roma Tiburtina (7:50) – Napoli Centrale (11:18)

• R 12655 Roma Termini (8:06) – Formia (9:40)

Treni parzialmente cancellati:

• R 12671 Roma Termini (6:06) – Latina (6:50): limitato a Cisterna di Latina (6:40)

• R 12672 Latina (7:18) – Roma Termini (7:54): origine da Cisterna di Latina (7:18)

• R 12674 Latina (8:18) – Roma Termini (8:54): origine da Cisterna di Latina (8:18)

Treno cancellato:

• R 12673 Roma Termini (7:06) – Latina (7:54)