Icardi fa un regalo faraonico a Wanda Nara per farsi perdonare. Il prezzo? Allucinante

Pubblicato il 23 Febbraio, 2023

Wanda Nara e Icardi continuano a vivere un amore tormentato, fatto di alti e bassi. Recentemente la showgirl argentina è stato ospite del programma “Belve” di Francesca Fagnani, dove ha parlato della sua vita, del suo passato e anche della relazione con Icardi, cogliendo l’occasione per lanciare una frecciatina velenosa a Belen Rodriguez.

Il rapporto conflittuale di amore e odio con Mauro Icardi

L’intervista si è concentrata soprattutto sul rapporto tempestoso e per certi versi schizofrenico tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Solo poche settimane fa si era parlato di una lite furibonda tra i due a causa dei soldi, a fronte dell’imminente separazione.

In passato c’è stato anche un clamoroso riavvicinamento tra i due, con tanto di viaggio alle Maldive, che però non ha portato i risultati sperati. E proprio adesso, che la coppia sembra giunta al capolinea, arriva una frase decisamente criptica di Wanda Nara: “Icardi? Stiamo insieme, siamo sposati da 10 anni e sarà sempre la mia famiglia”.

Il regalo da 300.000 euro di Icardi per riconquistare Wanda Nara

Forse Wanda Nara si è “ammorbidita” nei confronti del calciatore dopo che questi le ha regalato una borsa per farle dimenticare il tradimento con l’attrice China Suarez. Non si tratta certo di una borsa qualsiasi, ma di un modello Hermès che costa la bellezza di 300.000 euro: “Costa così tanto? – ha risposta Wanda alla domanda della Fagnani che le suggeriva il prezzo – posso uscire? Sì è difficile da trovare, ma si può comunque acquistare online. Ha un prezzo così alto proprio per la difficoltà di trovarla. Se me la sono tenuta? Certo che me la tengo, quasi ci dormo con la borsa! È il mio secondo amore”.

Per la precisione la borsa è il modello Birkin Himalaya 30, con dettagli in oro bianco 18 carati e diamanti incastonati. Un oggetto di lusso sfrenato che pochissime donne, come Jennifer Lopez e Kim Kardashian, possono sfoggiare. È conosciuta come la borsa più costosa al mondo ed è un vero status symbol per le donne che amano apparire e distinguersi. Insomma, il regalo di Icardi non è certo passato inosservato e magari è servito per fare breccia nel cuore di Wanda.