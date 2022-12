Regali di Natale: 7 idee con meno di 20 euro

Pubblicato il 3 Dicembre, 2022

Siamo finalmente alle porte delle festività natalizie 2022, è ora di iniziare a pensare ai regali di Natale per i nostri cari e amici. Questo articolo ti fornirà alcune idee originali che sicuramente soddisferanno i tuoi cari o i tuoi amici spendendo meno di 20 euro.

Ormai lo dice la scienza, l’essere umano prova maggior felicità nel fare un regalo piuttosto che nel riceverlo, chissà, sarà il piacere di far felice l’altra persona, oppure l’adrenalina nell’attendere che il nostro regalo venga scartato e vedere la felicità negli occhi del ricevente.

Ecco per te 7 idee regalo con meno di 20 euro

1 – Tagliapizza a Forma di Bicicletta in Acciaio Inox

Perché proprio un tagliapizza? Perché la pizza è un cibo che rende felici, le statistiche dicono che è il piatto preferito di un italiano su due. Il tagliapizza a forma di bicicletta darà un tocco in più alla vostra serata con pizza e amici, è come una versione in miniatura di una bicicletta tradizionale e dispone di un disco affilato per un taglio preciso. Direi che per chi ama la pizza è il regalo perfetto, e con soli 12 euro hai pronto il primo regalo a meno di 20 euro.

2 – Portafoglio Eastpak

Questo fantastico portafogli Eastpak Crew a più scomparti ti permette di tenere carte e banconote in ordine con semplicità. Mai regalare un portafogli vuoto mi raccomando, per vincere la superstizione, devi donarli con una moneta dentro che sia di buon auspicio e che faccia sperare che il portafogli sia sempre pieno anche nel futuro. Con meno di 20 euro potrai fare un regalo veramente speciale e sicuramente vedrai il ricevente pieno di gioia negli occhi.

3 – Taboo (Gioco in Scatola)

Se vuoi regalare dei momenti di spensieratezza e di allegria ai tuoi amici o familiari questo è il gioco da tavolo che fa per tè. E’ stato per molti anni in Italia il gioco in scatola più venduto e più giocato. Questo fantastico gioca da tavolo è adatto per tutte le fasce di età, sia per grandi che per i più piccoli. Con meno di 20 euro potrai regalare uno dei giochi in scatola più divertenti e giocati dagli Italiani.

4 – Auricolari Bluetooth

Questi fantastici auricolari Bluetooth con Controllo Touch, Ricarica Rapida USB-C, con Microfono per iOS Android Smartphone PC.

Gli auricolari stereo 3D ad alta definizione sono impermeabili, a basso consumo energetico, hanno un tocco intelligente e molte altre funzioni. Hanno un design ergonomico e sono la scelta migliore per gli amanti dello sport.

Gli altoparlanti dinamici da 6 mm offrono un suono chiaro, lo strato di isolamento acustico blocca il rumore ambientale il più possibile per rendere il suono il più reale possibile.

Che dire, con meno di 20 euro farai un regalo che lascerà contento chi lo riceverà.

5 – Orologio Casio

Con soli 20 euro potrai regalare ad un tuo parente o ad un tuo amico uno splendido orologio, sicuramente chi lo riceverà non rimarrà scontento, un orologio può sempre far comodo, soprattutto se devi abbinarlo a un buon vestito, è il regalo giusto da fare.

6 – Sonkir cassa portatile Bluetooth

Gli altoparlanti wireless Sonkir Bluetooth 5.0 ti consentono di immergerti nell’affascinante mondo della musica!

Due subwoofer stereo da 3 W integrati e due altoparlanti offrono un suono nitido e un volume impressionante. Con una batteria agli ioni di litio da 1500 mAh ad alte prestazioni, potrai riprodurre 300 brani di seguito per continuare a riprodurre la tua musica durante tutto il giorno.

Gli altoparlanti wireless portatili Sonkir possono riprodurre suoni stereo in spiagge, deserti, piscine o dove vuoi tu. Adatto per uso esterno / interno: spiaggia, campeggio, guida, pesca, piscina, doccia, giardino, famiglia, ecc.

Con soli 20 euro potrai fare il regalo perfetto!

7 – ORSEN Tavoletta Grafica LCD da 8.5 Pollici

Questa splendida Lavagnetta per Bambini cancellabile giocattolo è il regalo perfetto da fare ad un bambino che ama disegnare, e con soli 20 euro potrai incartarlo e metterlo sotto l’albero di natale.

Questa lavagna da disegno per bambini adotta lo schermo LCD e le tecnologie di rilevamento più recenti del 2022. I colori sullo schermo sono il 60% più luminosi rispetto agli altri tablet che girano sul mercato. Rende il disegno più fluido e le linee più vivide…