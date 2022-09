Il ballerino calatino Simone Arena maestro a Ballando con le Stelle, il sindaco Roccuzzo: “Tifiamo per lui”

Pubblicato il 13 Settembre, 2022

Il ballerino calatino Simone Arena sarà uno dei maestri nella nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il grande show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda da sabato 8 ottobre in diretta dall’Auditorium Foro Italico di Roma.

Simone ha 31 anni, è nato e cresciuto a Caltagirone sino ai 18 anni, quando la sua grande passione per il ballo, coltivata nella città della ceramica sin dai 7 anni, e il suo desiderio di trasformarla in una professione lo hanno spinto in giro per il mondo, a vivere significative esperienze in particolare con la compagnia “Burn the Floor”. Nel febbraio di quest’anno ha vinto la versione belga di “Ballando con le stelle”.

Arena vive a Londra, ma a Caltagirone si trovano i suoi genitori e gli altri familiari. Nei giorni scorsi nella sua città natale, Simone è stato ricevuto in municipio dal sindaco Fabio Roccuzzo, che si è congratulato con lui, dicendo di confidare molto nel sostegno della comunità calatina: “Tifiamo tutti per lui – ha dichiarato Roccuzzo –, perché supportare Simone significa fare il tifo per Caltagirone e contribuire a promuoverla”.

“Non vedo l’ora di vivere questa nuova esperienza – ha detto il ballerino professionista –. In Sicilia e nel resto dell’Italia ho parecchi amici e mi fa piacere che possano seguirmi”. Arena si è poi soffermato sul suo rapporto con Caltagirone: “Anche se mi sento un po’ cittadino del mondo, qui ci sono le mie radici, qui c’è la mia mia famiglia, qui ci sono tanti che mi vogliono bene e c’è una città con tanta storia, in cui mi piace sempre ritornare”.