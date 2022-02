Il Carnevale di Palma 2022 non ci sarà, l’annuncio del sindaco Donnarumma

Niente da fare, neanche quest’anno si terrà il Carnevale di Palma 2022. Le condizioni sanitarie non lo permettono. La nuova variante Omega, per quanto meno aggressiva rispetto alla Delta, continua a correre veloce e quindi è meglio non correre rischi.

Ecco le parole del sindaco Nello Donnarumma: “Purtroppo, per il secondo anno consecutivo, la crisi sanitaria da Covid-19 ha reso necessario annullare le bellissime sfilate del Carnevale Palmese.

Insieme alla Fondazione Carnevale e al consigliere delegato Nello Nunziata abbiamo definitivamente deciso per l’annullamento dell’edizione 2022 al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti noi.

Abbiamo aspettato fino all’ultimo e fino all’ultimo abbiamo sperato di dover annunciare una notizia completamente diversa. Dobbiamo avere pazienza e speranza: la normalità, e quindi anche il nostro amato Carnevale, tornerà presto tra le strade di Palma Campania”.

Gli organizzatori hanno comunque fatto sapere che l’edizione si potrebbe tenere più avanti, qualora le condizioni sanitarie lo permettano. Al momento però il Carnevale di Palma 2022 è annullato, nella speranza che possa tornare quanto prima insieme alla tanto agognata normalità.