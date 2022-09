Il Presidente della Toscana Giani risponde alle minacce via social

Pubblicato il 22 Settembre, 2022

Sono di qualche giorno fa le minacce via social indirizzate al Presidente della Regione Eugenio Giani.

L’argomento ancora una volta il Rigassificatore, che dovrebbe essere posizionato nel porto di Piombino.

Il dissenso per tale progetto ha coinvolto cittadini, comitati ed istituzioni, ma sono purtroppo arrivate anche le minacce.

Giani dalla sua pagina Facebook ha voluto così rispondere: “Le intimidazioni sono sempre sgradevoli.

Continuerò a lavorare per Piombino, per la Toscana e per l’intero Paese senza cedere a provocazioni per scongiurare agli italiani il razionamento di luce e gas e garantire a Piombino investimenti, “occupazione, sviluppo e qualità della vita.