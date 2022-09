Il programma della stagione teatrale 2022/2023: campagna abbonamenti dal 10 ottobre

Pubblicato il 29 Settembre, 2022

Una nuova grande stagione teatrale è pronta a partire: si inizia martedì 22 novembre con il primo degli appuntamenti del nuovo cartellone realizzato dal Comune di Piombino e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la direzione artistica di Altra Scena.

Otto spettacoli di prosa, uno spettacolo di danza, quattro appuntamenti dalla Stagione concertistica dell’Orchestra della Toscana, oltre al teatro ragazzi con la stagione Nuovi Sguardi, a cura di Matan teatro, che torna con sette spettacoli dedicati ai più piccoli dopo tre anni di stop causato dalla pandemia.

“Abbiamo voluto un cartellone composito, il più polifonico possibile – dichiara il sindaco Francesco Ferrari, assessore alla Cultura – così da attrarre molteplici pubblici. È una rassegna originale formata da molte anime e realizzata da molti professionisti che hanno contribuito a renderla unica. L’emergenza sanitaria, purtroppo, ha avuto ricadute negative su tutto il mondo della cultura e dello spettacolo: quest’anno vogliamo ripartire e investire su questa rassegna per dare un’offerta culturale di rilievo, in particolare per i più giovani, e utilizzarla come motore economico di un settore importantissimo ed enormemente penalizzato dall’emergenza pandemica. Siamo sicuri che il cartellone sarà apprezzato e che sarà in grado di intercettare molti spettatori provenienti anche da fuori Piombino”.

“Dal teatro e da momenti che ci fanno vivere storie, emozioni, viaggi attraverso grandi artisti del nostro panorama e produzioni di riconosciuta qualità, possiamo dare al territorio e alla sua comunità un valore aggiunto e una stagione che crei aggregazione, intrattenimento e riflessione – dichiara la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti –. Così il Metropolitan si appresta a farci vivere questa nuova programmazione grazie alla nostra consolidata e proficua collaborazione con l’Amministrazione. Dall’apertura con l’inossidabile regina del giallo Agatha Christie fino ai classici con Pirandello e Goldoni, al teatro civile di Massini ma anche alla ripartenza della danza e del physical theatre, non mancheranno occasioni per vivere una stagione ricca di stimoli, di grande spessore e fresca di novità”.

“Il pubblico potrà vivere da novembre a marzo una programmazione all’insegna del teatro, della danza e di grandi artisti, che conferma la volontà del Comune e di Fondazione Toscana Spettacolo di offrire agli spettatori la possibilità di avere nel Metropolitan un riferimento di socialità, cultura e intrattenimento – sottolinea il direttore della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta –. L’arte deve avere la possibilità di esprimersi ed essere fruita nel modo più trasversale e diffuso possibile, come generi, storie e capillarità. É per questo che a Piombino abbiamo voluto portare un insieme di spettacoli e tematiche che poggiando sulla qualità e su testi e interpreti di rilievo, diano occasioni per riflettere sulle relazioni e sulle dinamiche sociali ma anche spazio all’immaginazione, alle emozioni e al divertimento”.

Per la stagione 2022/2023, il Comune ha pensato a due cartelloni: uno per gli adulti formato dagli spettacoli di prosa, uno spettacolo di danza e i concerti, e uno per i più piccoli con sette spettacoli dedicati sia in orario mattutino che pomeridiano. Il programma, inoltre, sarà accompagnato da una serie di incontri gratuiti di introduzione agli spettacoli che saranno curati da Pablo Gorini per gli appuntamenti teatrali e dal professor Maurizio Saragosa per i concerti, tutti nella sede della Biblioteca Civica Falesiana (Largo Appiani) oltre a un percorso con le scuole legato al Teatro dei ragazzi a cura di Daniele Gargano.

“Puntiamo sulla campagna abbonamenti per ritornare, se non superare, i numeri di pubblico pre covid – conclude il sindaco – con tempi precisi dedicati agli abbonati alla stagione appena conclusa per poi proseguire prima con i vecchi abbonati e poi con i nuovi. Da quest’anno, è disponibile anche un pacchetto per il Teatro dei ragazzi e una riduzione per gli studenti: la cultura ha bisogno dei giovani come i giovani della cultura”.

La campagna abbonamenti inizierà lunedì 10 ottobre, come sempre alla biglietteria del Teatro Metropolitan, in tre tempi: prima le conferme degli abbonati alla stagione 2021/2022 dal 10 al 18 ottobre con possibilità di cambio posto il 24 ottobre, per poi proseguire con gli abbonati 2019/2020 dal 25 ottobre al 2 novembre e infine con i nuovi abbonati dal 7 al 14 novembre.

Sarà possibile acquistare quattro tipologie di abbonamento: Teatro (prima platea 140 euro, seconda platea e galleria 110 euro e ridotto studenti 56 euro), Concerti (posto unico 34 euro, ridotto studenti 15 euro), Teatro&concerti (prima platea 156 euro, seconda platea e galleria 128 euro) e Teatro dei ragazzi (posto unico 15 euro).

I biglietti singoli, invece, avranno un costo di 22 euro in prima platea e di 18 euro in seconda platea e galleria per il teatro e 11 euro per i concerti, con una riduzione per gli studenti, anche universitari, a 8 euro per il teatro e a 5 euro per i concerti.

I biglietti singoli saranno in vendita alla biglietteria del Teatro Metropolitan a partire dalle 16 del giorno dello spettacolo, mentre la prevendita sarà aperta da giovedì 17 novembre su eventipiombino.ite nelle rivendite accreditate.

Per informazioni:

Teatro Metropolitan: piazza Cappelletti 2 – 0565 30385 – metropolitanpiombino@gmail.com

Ufficio Cultura – Comune di Piombino: 0565 63231/296 – cultura@comune.piombino.li.it

www.comune.piombino.li.it – www.toscanaspettacolo.it – www.eventipiombino.it

Stagione Teatrale

Martedì 22 novembre – ore 21

Lodo Guenzi

TRAPPOLA PER TOPI

di Agatha Christie

traduzione e adattamento Edoardo Erba

regia Giorgio Gallione

scene e costumi Guido Fiorato

musiche Paolo Silvestri

produzione La Pirandelliana

mercoledì 7 dicembre – ore 21

Alessandro Benvenuti, Francesca Mazza

I SEPARABILI

di Sandro Mabellini

testo Fabrice Melquiot

e con Gabriella Compagnone sand artist

produzione Arca Azzurra/Associazione Teatrale Pistoiese

Giovedì 15 dicembre – ore 21

Kataklò Athletic Dance Theatre

BACKTODANCE

ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli

assistente alle coreografie Irene Saltarelli con Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo

costumi Elia Docente, Aurora Mazzi

disegno luci Sharon Remartni, Fabio Passerini

musiche AA.VV

produzione Kubo Cult

martedì 17 gennaio – ore 21

Ottavia Piccolo, Orchestra Multietnica di Arezzo

COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI

di Stefano Massini

regia Sandra Mangini

musiche Enrico Fink

produzione Officine della Cultura/Argot/Infinito srl

in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini

Giovedi 9 Febbraio – ore 21

Eros Pagni

COSÌ È (SE VI PARE)

di Luigi Pirandello

regia Luca De Fusco

produzione Teatro Stabile di Catania, Teatro Biondo di Palermo, Tradizione e Turismo srl Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro, Compagnia La Pirandelliana

Martedi 21 Febbraio – ore 21

Claudio Casadio

L’ORESTE quando i morti uccidono i vivi

di Francesco Niccolini

regia di Giuseppe Marini / illustrazioni di Andrea Bruno

co-produzione Società per Attori e AccademiaPerduta/Romagna Teatri

in collaborazione con Lucca Comics&Games

Mercoledi 1 marzo ore 21

Giorgio Colangeli, Mariano Rigillo

I DUE PAPI

di Anthony McCarten

regia Giancarlo Nicoletti

produzione Altra Scena & I due della città del sole su licenza di Muse of Fire Production Ltd

Martedi 14 Marzo ore 21

Enzo lacchetti e Vittoria Belvedere

BLOCCATI DALLA NEVE

di Peter Quilter

regia Enrico Maria Lamanna

traduzione e adattamento Enrico Maria Lamanna, Marioletta Bideri / produzione Bis Tremila

Mercoledi 29 Marzo ore 21.00

Michele Placido

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

di Carlo Goldoni

regia Paolo Valerio

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana

Incontri prima dello spettacolo

Introduzione agli spettacoli a cura di Pablo Gorini

Biblioteca Civica Falesiana – ore 17 – ingresso libero

sabato 19 novembre TRAPPOLA PER TOPI

sabato 3 dicembre I SEPARABILI

sabato 14 gennaio COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI

sabato 4 febbraio COSI E’ (SE VI PARE)

sabato 25 febbraio I DUE PAPI

sabato 25 marzo LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

ORT | Stagione Concertistica 2022/23

mercoledì 21 dicembre 2022 – ore 21

Concerto di Natale

Orchestra della Toscana

DANIELE RUSTIONI direttore

FRANCESCA DEGO violino

PROKOF’EV Sinfonia n.1 op.25 Classica

PROKOF’EV Concerto n.2 per violino e orchestra op.63

BEETHOVEN Sinfonia n.1 op.21

mercoledì 11 gennaio 2023 – ore 21

Orchestra della Toscana

MARIO BRUNELLO direttore e violoncello

SCHUBERT Concerto per violoncello e orchestra; arrangiamento di Gaspar Cassadó da Sonata D821 Arpeggione

SCHÖNBERG Verklärte Nacht op.4

venerdì 17 marzo 2023 – ore 21

Orchestra della Toscana

GEMMA NEW direttore

ALESSIO BAX pianoforte

BEETHOVEN Egmont op.84, ouverture

MENDELSSOHN Sinfonia n.4 op.90 Italiana

BRAHMS Concerto n.2 per pianoforte e orchestra op.83

giovedì 6 aprile 2023 – ore 21

Concerto di Pasqua

Orchestra della Toscana

ALEVTINA IOFFE direttore

ANNA TIFU violino

BRAHMS Concerto per violino e orchestra op.77

ČAJKOVSKIJ Suite n.4 op.61 Mozartiana

DVOŘÁK Suite ceca op.39

Ogni lunedì precedente al concerto si terrà un incontro gratuito di introduzione e guida all’ascolto a cura del prof. Maurizio Saragosa alla Biblioteca Civica Falesiana alle ore 17

Teatro dei ragazzi

giovedì 24 novembre 2022 – ore 18:30

SANDOKAN o la fine dell’avventura

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano

Scrittura scenica Giovanni Guerrieri

con la collaborazione di Giulia Gallo e Giulia Solano

produzione I Sacchi di Sabbia / Compagnia Sandro Lombardi in collaborazione con Tratro Sant’Andrea, la Città del Teatro, Armunia Festival Costa degli Etruschi con il sostegno della Regione Toscana

età consigliata: dai 5 anni

giovedì 22 dicembre 2022 – ore 18:30

UN BABBO A NATALE

con Enrico Marconi e Valentina Grigò

regia Simone Guerro

drammaturgia Aniello Nigro, Simone Guerro

scenografia Ilaria Sebastianelli, Chiara Gagliardini

pupazzo Marco Lucci

età consigliata: per tutte le età

martedì 28 febbraio 2023 – ore 18:30

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO

un film da palcoscenico

di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara

produzione Teatro della Apparizioni / Teatro Accettella e CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG

età consigliata: dai 4 anni

lunedì 20 marzo 2023 – ore 18:30

IO (SONO) ROBOT

di e con Mario Focardi

studio dei movimenti del robot a cura di Pericle Salvini

robot | alterego animato da Federico Raffaelli

realizzazione scene Luigi di Giorno

luci Maurizio Coroni

età consigliata: 6 – 12 anni

SPETTACOLI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Lunedì 19 dicembre 2022 – ore 11

MILES GLORIOSUS

proposta per gli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado – durata: 80 minuti

di Tito Maccio Plauto

regia di Cristiano Roccamo

con Simone Càstano, Davide Pedrini, Fabio Facchini, Francesco Tozzi, Lidia Castella

scenografia Giada Morri

costumi Gloria Fabbri

organizzazione Valentina Santi

Mercoledì 5 aprile

SEI UN MYTO

proposta per gli Istituti di Istruzione Primaria – durata: 65 minuti

con Claudio Massimo Paternò, Stefano Venarucchi, Jhans Serena Rayme

figure di Mario Mirabassi

con la collaborazione di Mariasole Piccininno

costumi di Lorenza Menigatti

scenografia e regia di Mario Mirabassi

Martedì 18 Aprile 2023 – ore 11

TRANQUILLI!

proposta per gli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado • durata: 65 minuti

Di e con André Casaca

Assistente alla regia Fabrizio Neri e Teresa Bruno

Macchine di scena Silvano Costagli