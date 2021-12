Il taglio dell’IRPEF sfavorisce la classe media, e intanto mantenere un figlio in Italia costa sempre di più!

Mentre la CGIL e l’UIL si preparano allo sciopero del 16 dicembre contro la legge di Bilancio che, secondo le parole di Maurizio Landini, Segretario generale della CGIL, non produce quella giustizia sociale di cui il Paese ha bisogno, il costo della vita sta aumentando a dismisura, rendendo sempre più difficile il mantenimento dei figli. Dunque dare alla luce un neonato diventa sempre più un lusso che in pochi possono permettersi.

Ma quanto costa mantenere un figlio da 0 fino ai 18 anni nel 2021?

La risposta è troppo, e a dircelo è la Federconsumatori che, nell’ultimo rapporto inerente alla riduzione del consumo e in generale all’aumento del costo della vita, individua cifre da capogiro per il mantenimento dei figli. Ebbene il rapporto indica che il costo per mantenere un figlio si aggira intorno alla cifra record di 175.642,72 euro che può raggiungere anche i 321.617,36 euro nella famiglie con alto reddito , cioè 70 mila euro l’anno.

Ma il dato più preoccupante riguarda l’incremento del costo dell’1,2% rispetto al 2018.

Secondo Federconsumatori, infatti, il calo fisiologico dei consumi dettato dal periodo di pandemica, non è bastato ad ammortizzare l’aumento generale dei costi per l’abitazione e delle utenze (+12% rispetto al 2018), per l’alimentazione (+8% rispetto al 2018) e per l’educazione e la cura (+6% rispetto al 2018).La pandemia ha inoltre contribuito ad ampliare già un fenomeno in crescita: la diminuzione del reddito annuo delle famiglie. Come emerge dal rapporto infatti, non solo il costo per il mantenimento di un figlio è aumentato, ma allo stesso tempo i redditi famigliari sono diminuiti, scoraggiando di fatto le giovani coppie a mettere su famiglia. Per esempio, ana famiglia bi-genitoriale (tipologia familiare presa a campione per l’indagine) con reddito annuo di 22.500 euro, per mantenere un figlio fino a 18 anni spende in media 118.234,15 euro, mentre una famiglia con un reddito medio (34mila euro/Anno) la spesa totale per crescere un figlio fino alla maggiore età aumenta fino a 175.642,72 euro. Insomma, anche mettere al mondo un figlio è diventato un lusso in Italia, e non è un caso se nel 2021 si è registrato il record minimo storico di nascite. Se incentivi per la natalità sono stati già messi in atto, molto deve ancora realizzarsi prima che la tendenza cambi direzione e che le giovani coppie tornino a formare famiglie numerose.