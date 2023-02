Inaugurazione cantiere Gigafactory Enel a Catania: le dichiarazioni di Schifani, Mattei e della Cgil

Pubblicato il 6 Febbraio, 2023

“L’inaugurazione odierna del cantiere della Enel Green Power 3Sun Gigafactory ci fa ben sperare per il futuro del territorio e dei lavoratori. Il nuovo investimento nel fotovoltaico prevede mille occupati in più entro il 2024 e anche la sensibilità dell’azienda che ha chiesto la presenza alla cerimonia dei segretari generali di Cgil Catania, Filctem Cgil provinciale, regionale e nazionale, appare un segnale di intelligenza, di innovazione e di apertura verso il mondo del lavoro. Quanto accade oggi in 3SUN è frutto delle positive relazioni industriali intraprese in questi anni in vista delle prospettive future della Gigafactory; non a caso si guarda all’accordo che porta il nome di ‘Statuto della persona, pensato proprio per la valorizzazione della persona nell’impresa che vede ancora una volta Enel precursore insieme alle organizzazioni sindacali sui temi del benessere, partecipazione e produttività per tutti i lavoratori del gruppo. Il passo ulteriore è quello della rimessa in sesto della Zona Industriale di Catania, sia in termini di sicurezza che di funzionalità, come segnaliamo e denunciamo da anni sia per bocca della segreteria di Cgil Catania sia per conto di Filctem Cgil Catania. Siamo certi che se quest’obiettivo venisse realmente perseguito, sarebbe più semplice attuare il sogno di una Etna Valley di nuovo appetibile per i grandi investimenti di settore”.

Queste le dichiarazioni dei segretari di Cgil e Filctem Cgil Catania all’inaugurazione avvenuta questa mattina del cantiere per la realizzazione della Enel Green Power 3Sun Gigafactory in contrada Torre Allegra alla Zona Industriale di Catania. Lo sguardo è stato puntato alle nuove prospettive occupazionali che questo investimento può dare.

Dal canto suo il commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei, ha detto: “I progetti ambiziosi ed innovativi che il gruppo Enel ha avviato e realizzato negli anni scorsi e che continua ad attuare nell’ottica sempre più attenta alle evoluzioni tecnologiche e alla difesa dell’ambiente, sono riprova dell’impegno di questo gruppo verso la completa trasformazione della nostra società da ‘fossile’ a ‘green’. La Sicilia è da quarant’anni un punto di riferimento per le tecnologie green per l’Italia perché il gruppo Enel, sin dal 1980, ha deciso di investire qui a Catania, con la fondazione di Phoebus, la nascita del laboratorio di ricerca di Passo Martino, la centrale solare termodinamica Archimede e, infine, la 3SUN, la fabbrica di Enel Green Power per la produzione di pannelli solari ad alta efficienza. Innovazione, ricerca, sperimentazione e lavoro, ne sono il concreto risultato per una terra che da una parte è figlia del calore che proviene dall’Etna (e che forse dovrebbe essere riscoperto come fonte di energia alternativa, così come l’Islanda e non solo). E dall’altra, figlia del sole che appena da qualche miliardo di anni, ci dà luce e calore a costo zero. E purtroppo, invece, la Sicilia è terra di desertificazione lavorativa e demografica. Per tale motivo a nome della Città di Catania che da poco tempo rappresento, esprimo il mio sentimento di gratitudine al gruppo industriale Enel perché nei siciliani ha creduto ed oggi dimostra di continuare a credere. Non è un caso che questa realtà abbia la sua genesi nella zona industriale dove si sono insediate da tempo multinazionali della microelettronica e della farmaceutica, che competono a livello globale. Quello di 3Sun non è solo il più grande impianto di pannelli fotovoltaici d’Europa, è anche il più innovativo a livello mondiale. Quando venne inaugurata, nel luglio 2011, la 3Sun Giga Factorydi Catania, in quella che viene chiamata Etna Valley, era già la più grande fabbrica per la produzione di pannelli solari d’Italia e una delle più grandi d’Europa. Con il progetto TANGO, ‘la fabbrica del sole’, ora 3Sun Gigafactory, viene realizzato il più grande complesso europeo per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni. Il grazie va esteso alla Commissione europea, che ha firmato l’accordo di finanziamento agevolato a fondo perduto, nell’ambito del primo bando del Fondo europeo per l’innovazione per progetti su larga scala, che contribuirà allo sviluppo di TANGO (iTaliAN pv Giga factOry), un modernissimo e tecnologicamente avanzato impianto per la produzione di moduli fotovoltaici innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni presso la fabbrica 3Sun. L’espansione della fabbrica comporterà inoltre un aumento della sua capacità di produzione creando circa 1.000 posti di lavoro entro il 2024, oltre a fungere da catalizzatore per il rilancio della catena del valore del fotovoltaico in Europa e a contribuire alla riduzione della dipendenza energetica del continente. L’incremento della possibilità di occupare nuovi lavoratori ai diversi livelli è certamente un aspetto tutt’altro che secondario sotto molteplici, intuibili e attuali aspetti. Rinnovo quindi a nome del Comune di Catania il saluto e il ringraziamento di una Città che assieme a Enel ha deciso di essere protagonista del futuro, tramite la ricerca, l’innovazione e la sostenibilità. Oggi a Catania, l’Etna Valley si candida a diventare la nuova Energy Valley: Il futuro dell’Europa delle rinnovabili parte da Catania!”.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha affermato: “Una giornata estremamente positiva per la Sicilia e per tutti i siciliani. Quello di Enel è un grande investimento anche sotto il profilo occupazionale e siamo qui per confermare un partenariato che col mio governo si rafforzerà. La Sicilia dimostra di essere attrattiva per quanto riguarda gli investimenti produttivi e l’Etna Valley è ormai una realtà internazionale. In futuro dovremo fare in modo che queste attività abbiano sempre più ricadute positive sul territori. Ci auguriamo che oltre a essere prodotti qui questi innovativi pannelli fotovoltaici possano anche essere installati nell’Isola per produrre energia per i siciliani. Chi vuole investire in questo settore nella nostra terra deve trovare procedure snelle e semplici, sempre nel rispetto della tutela dell’ambiente e della legalità. Il governo regionale ha già definito una strategia che punta sulle fonti energetiche ‘green’ e lavora con impegno per accompagnare questa transizione. Per questo stiamo lavorando alla riforma delle regole della Cts, la Commissione tecnica specialistica, organismo deputato a rilasciare le autorizzazioni. Sono certo che un’azione sinergica con il governo nazionale e con le istituzioni europee favorirà un processo di sviluppo capace di generare nuovi posti di lavoro e ricadute positive sul territorio: il sito di 3Sun che sta crescendo nel cuore dell’Etna Valley ne è un esempio virtuoso”.