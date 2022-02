Incendio vicolo Soldato Vitale a Calatabiano, divorato primo piano palazzina: uomo intossicato e con ustioni

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo all’incendio avvenuto questa mattina a Calatabiano, precisamente in vicolo Soldato Vitale, traversa di via Roma. Le fiamme hanno cominciato a svilupparsi poco dopo le 10 e al primo piano della palazzina interessata dal loro divampo.

Quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto sono giunti nel luogo dell’accaduto hanno trovato il proprietario all’esterno dell’abitazione con ustioni in diverse parti del corpo e sintomi da intossicazione a causa del fumo.

In seguito è stato accertato come l’uomo in precedenza fosse svenuto dentro l’edificio e come alcuni vicini fossero riusciti a salvarlo portandolo al di fuori di esso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, la Polizia Locale di Calatabiano e i sanitari del 118, che si sono occupati delle cure immediate per lui e che in seguito lo hanno trasportato all’ospedale S.Vincenzo di Taormina, nel quale si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Non sono ancora note le sue attuali condizioni e da parte dei Vigili del Fuoco la causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

