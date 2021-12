Incidente a Vittoria: la vittima è il giovane Salvatore Occhipinti

Era a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo ed è finito bruscamente sul guard rail e poi sull’asfalto, perdendo la vita. Salvatore Occhipinti, appena 27 anni e tutta una vita davanti, una vita che si è purtroppo interrotta in via Virgilio Lavore a Vittoria stamattina.

Nonostante indossasse il casco, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Rabbia e sgomento in città. Il Sindaco Aiello su Facebook scrive: “Ancora lacrime per la Città di Vittoria. Un giovane, Salvatore Occhipinti, perde la vita per un incidente autonomo nella circonvallazione. Addolorato e rattristato.” Molti commentano dando la colpa di quanto successo al manto stradale, alle radici troppo in superficie, ricordando anche altri incidenti simili in passato su quella strada…

Ma ora non è il momento delle polemiche, ma solo del dolore. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione