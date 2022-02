Violento scontro lungo le Coste a Sezze; strada chiusa

E’ rimasta a lungo chiusa al traffico la via Ninfina, meglio conosciuta come ‘Le Coste‘ di Sezze, a causa di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio. Per motivi ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta prontamente sul posto, due vetture, una Audi ed una Lancia, si sono scontrate all’altezza del secondo tornante.

Uno scontro violento, come testimoniano le immagini, che non ha causato fortunatamente conseguenze gravi alle persone coinvolte, ma che ha reso inutilizzabili le automobili che intasano ancora la carreggiata. Coinvolti i conducenti: uomo di Sezze di circa 55 anni, ed un ragazzo di Latina appena maggiorenne.

Il traffico è paralizzato e per chi si è trovato a dover transitare per quella strada, che è la più importante via di collegamento tra il paese e la pianura, le attese sono state lunghissime.

L’incidente si è verificato intorno alle 14 e 30. Il traffico è tornato regolare dopo quasi due ore.