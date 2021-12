Incidente fatale per un 47enne di Aprilia

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15 e 30, a Monterotondo, in via di Vallericcia, all’altezza dell’intersezione con via Vicolo del Pozzo.

Un impatto violentissimo che non ha dato scampo a Lorenzo Porfiri, di Aprilia, che viaggiava in sella alla sua moto.

Per motivi ancora al vaglio delle autorità Lorenzo, che viaggiava in sella ad una Harley Davidson, ha perso il controllo finendo contro il guardrail. La morte è sopraggiunta sul colpo.

Sul posto si sono portati i Carabinieri, la Polizia Municipale e gli uomini del 118 ma i tentativi di rianimare il 47enne non sono serviti.

Una notizia che ha portato lo sconforto ad Aprilia.