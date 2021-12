Incidente mortale a Capodimonte, si è costituito il pirata della strada

Questa mattina l’uomo che aveva provocato la morte di un 27enne dopo averlo investito in via Miano si è costituito. Si è presentato spontaneamente presso gli uffici di via De Giaxa della Polizia Locale verso le 11:30.

Quella tragica sera del 29 novembre Adrien Olmo, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stato travolto da un’auto pirata ed è spirato poco dopo al Cardarelli.

L’investitore è un 31enne, sulle cui tracce erano già gli investigatori, che si è costituito alla guida di un’auto di grossa cilindrata, la stessa con la quale aveva travolto il povero Adrien.

L’auto, sulla quale erano presenti ancora i segni dell’investimento, è stata sequestrata, mentre l’investitore è stato denunciato all’autorità giudiziaria.