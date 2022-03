Incidente pauroso per Mick Schumacher nel corso delle Qualifiche: il pilota trasportato in ospedale

Pubblicato il 26 Marzo, 2022

Terrore negli occhi degli spettatori in seguito all’incidente che nella giornata odierna ha coinvolto Mick Schumacher durante le Qualifiche del GP d’Arabia Saudita a Jeddah.

Durante la Q2 il pilota Haas è andato a finire contro le barriere a una velocità di oltre 250 km\h.

Le telecamere internazionali hanno staccato le immagini in presa diretta per diversi minuti con l’intervento dell’ambulanza sulla pista. Le qualifiche sono state sospese per 50 minuti circa con la pista sporcata dai detriti e dai vari liquidi persi dalla vettura completamente distrutta nell’impatto.

Schumacher è uscito dalla vettura sulle sue gambe ma in seguito è stato trasportato nel vicino ospedale in elicottero. Il pilota non ha mai perso conoscenza e le ultime modifiche relative alla sicurezza sulle vetture hanno evitato un altro racconto di cronaca nera nel mondo della F1.