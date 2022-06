Pubblicato il 10 Giugno, 2022

Incontro tra l’Ambito Costa degli Etruschi, il CONI regionale ed il CIP regionale

Si è svolta una riunione molto sentita e costruttiva, tra gli Amministratori dell’Ambito Costa degli Etruschi ed i Presidenti regionali del CIP, Massimo Porciani e del CONI, Simone Cardullo.

L’appuntamento è stato organizzato, dall’Ambito Costa degli Etruschi, per dare seguito al progetto di collaborazione instaurato con i due Enti sportivi e l’Ambito Maremma Toscana Nord, confluito in una lettera d’intenti (siglata dai quattro partner, a dicembre 2021), che ha, come obiettivo: lo sviluppo di attività congiunte tra atleti afferenti al CONI ed al CIP (in percorsi di avvicinamento all’attività sportiva, stage formativi, eventi amatoriali ed agonistici); esaminare attività congiunte, finalizzate a rafforzare il concetto di “sport veicolo di inclusione sociale”, nella sua più ampia interpretazione; condividere il percorso con il tessuto associativo (ed i cittadini dei due territori), per coinvolgere e stimolare la nascita di nuove attività finalizzate al progetto.

Stefano Ridi (Coordinatore Sport & Turismo Sportivo per l’Ambito) ha ringraziato gli ospiti per la partecipazione e, dopo un giro di tavolo per le presentazioni, è iniziata la riunione, che si rivelata molto partecipata.

Tra i vari argomenti affrontati nell’incontro (che si è svolto a “La Buca del Gatto” di Marina di Cecina, dove è in corso un nuovo Campus Paralimpico del CIP regionale), Simone Cardullo ha condiviso la proposta del Gruppo di Lavoro Sport dell’Ambito, di organizzare (ad ottobre 2022) un incontro congiunto tra i quattro firmatari (CONI, CIP, Costa degli Etruschi e Maremma Toscana Nord), invitando, a Firenze, insieme al collega Porciani, tutte le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Enti di Promozione Sportiva), DSA (Discipline Sportive Associate) afferenti al CONI ed al CIP, per una presentazione dei due Ambiti e delle fattibilità, concrete, di dare vita alle azioni inserite nella lettera d’intenti.

Il Presidente del CONI, si è proposto, altresì, di contattare alcune Federazioni sportive (Pallacanestro, Pallavolo, Atletica, ecc. …) per proporre una collaborazione con la Costa degli Etruschi e la Maremma Toscana Nord, al fine di organizzare, in questi territori, eventi a carattere formativo (convention, corsi di formazione ecc.) e/o sportivo (eventi agonistici, campus ecc.). Ha però evidenziato l’esigenza di dover instaurare un accordo di collaborazione (o un protocollo) con le strutture ricettive, per proporre condizioni economiche privilegiate alle Federazioni, soprattutto nei periodi di media stagione.

Riguardo all’evento “Tuscan Coast Marathon: Castagneto Carducci – Follonica” (ideato come “passaggio di testimone” tra la Costa degli Etruschi, European Community of Sport 2022, e la Maremma Toscana Nord, European Community of Sport 2023), Cardullo, contatterà la FIDAL, per individuare una data disponibile (in autunno 2022), che possa essere promossa anche dal CONI, dal CIP, e dalla Federazione stessa. Ridi ha fatto presente di aver parlato, al riguardo, con Gianluca Valori (testimonial paralimpico dell’Ambito Costa degli Etruschi), che ha confermato la disponibilità a partecipare all’evento.

Approfittando, della presenza dei dirigenti scolastici, il Presidente del CIP Massimo Porciani, ha illustrato il progetto “Lo sport paralimpico, va a scuola”, che si pone il fine di incoraggiare l’avvicinamento di bambini ed adolescenti con disabilità alla pratica di attività motorie fisiche e sportive paralimpiche, promuovendo il raccordo fra le realtà sportive del territorio e le scuole, mettendo a disposizione delle associazioni e società sportive paralimpiche risorse economiche per lo svolgimento di corsi di orientamento ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica rivolti ad alunni e studenti con disabilità frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. I corsi sono svolti in orario extrascolastico e prevedono la partecipazione a titolo gratuito per gli alunni e gli studenti coinvolti.

A seguire, sono state analizzate le prime informazioni sulle esigenze organizzative della Giornata Paralimpica 2022, che verrà organizzata, ad ottobre (data da decidere entro questo fine settimana), nell’Ambito Costa degli Etruschi, grazie al contributo economico del Comune di Cecina.

Gli insegnanti hanno molto apprezzato sono stati molto colpiti dall’iniziativa e ben felici di supportare e coordinare le attività necessarie per coinvolgere i loro istituti e promuovere l’iniziativa anche ai plessi scolastici degli altri comuni del territorio.

Durante la riunione si è anche valutato di estendere il coinvolgimento delle associazioni sportive e del terzo settore, per farli partecipare alla Giornata Paralimpica nel pomeriggio, della data che verrà decisa.

Porciani, ha colto anche l’occasione per presentare un progetto, condiviso con la Società della Salute di Pistoia, riguardante un’elargizione per il trasporto degli sportivi con disabilità, verso gli impianti sportivi (da poter proporre alla SdS Valli Etrusche).