Infortuni Napoli, quanti grattacapi per Spalletti: 2021 finito per Koulibaly?

Il Napoli torna da Sassuolo con tanti rimpianti, due punti persi e 3 infortuni più o meno seri. La società ha annunciato le diagnosi per i 3 giocatori usciti per infortunio al Mapei Stadium:

Insigne: contrattura del soleo sinistro;

Fabian Ruiz: tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro;

Koulibaly: distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.

Per Insigne e Fabian Ruiz si tratta di infortuni fastidiosi ma meno gravi, tant’è che saranno valutati in vista della partita di sabato. Difficile, ma non impossibile il loro recupero in vista del prossimo match contro l’Atalanta.

Decisamente più critica la situazione di Koulibaly. Il suo infortunio determina un’assenza di almeno 4-5 settimane. Quindi, con ogni probabilità, il 2021 di Koulibaly finisce qui. A rischio addirittura la sua partecipazione per la coppa d’Africa, in programma per gennaio 2022.

Tra l’altro, in previsione della partita con l’Atalanta, mancherà anche Spalletti squalificato per 2 giornate.