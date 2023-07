INIZIANO I MONDIALI UNDER 21

Pubblicato il 6 Luglio, 2023

Domani 7 Luglio 2023 inizieranno i mondiali under 21 della nostra giovane Italia che punterà ad avere la meglio e ad accaparrarsi il titolo.

Team Italy

Il mondiale inizierà venerdì 7 luglio e si concluderà il 16 luglio a Manama in Bahrain.

Ecco i convocati da coach Matteo Battocchio:

Edwin Arguelles Sanchez e Nicolò Volpe (Volley Milano)

Filippo Bartolucci (Volley Lube)

Mattia Boninfante (Volley Treviso)

Alessandro Alberto Bovolenta (Gs Por. Robur Costa 2030)

Mattia Eccher (Diavoli Rosa)

Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana)

Riccardo Iervolino (Pallavolo Padova)

Gabriele Laurenzano (Trentino Volley)

Mattia Orioli (Volley Club Cesena)

Federico Roberti (Virtus Volley)

Matteo Staforini (Diavoli Rosa)

Il mondiale è composto da 16 squadre che nella prima fase verranno divise in 4 gironi.

Le prime 2 qualificate di ogni girone staccheranno il pass per la fase successiva.

Le 8 squadre qualificate alla seconda fase verranno divise in altri 2 gironi formati da 4 squadre.

Le prime 2 squadre di ogni girone si qualificheranno per le SEMIFINALI mentre le ultime 2 squadre di ogni girone si sfideranno per i piazzamenti dal 5° all’ 8° posto.

Nella prima fase l’Italia si trova nella Pool B e sfiderà rispettivamente Brasile, Egitto e Messico.

Gli azzurri faranno il loro esordio al mondiale under 21 il

07/06/23 alle ore 10:00 ITALIA VS MESSICO

TUTTI I MATCH DELL’ITALIA VERRANNO TRASMESSI IN DIRETTA SU YOUTUBE NEL CANALE DI VOLLEYBALL WORLD (GRATUITAMENTE).

SOTTO TROVATE IL CANALE CHE VI PORTA DIRETTAMENTE ALLA DIRETTA DELLA PARTITA.