Pubblicato il 22 Ottobre, 2022

Dopo i fatti di Gubbio (poi smentiti, ma che sono diventati virali sul web), ancora un’intossicazione alimentare balza agli onori della cronaca nelle ultime ore. Lo scorso martedì 18 ottobre, infatti, un gruppo di 57 turisti, atterrati in Italia all’aeroporto Malpensa di Milano, si sarebbe fermato in un ristorante vicino lo scalo per consumare un pasto e rifocillarsi dopo il viaggio. Non tutto, però, sarebbe andato nel verso giusto ed un piatto di lasagna avrebbe creato una brutta intossicazione alimentare. Il gruppo di 57 turisti, tutti spagnoli, era diretto alle Terme di Darfo Boario e, inizialmente, solo quattro di loro erano stati ricoverati perché trovati in condizioni critiche. Dopo qualche ora, però, erano stati dimessi e avevano ripreso la loro gita. Le indagini degli inquirenti, infatti, si erano concentrate inizialmente sull’Hotel Darfo ed erano intervenuti i carabinieri di Breno e l’Agenzia di tutela della Salute Montagna. Ben presto, però, sono emersi altri retroscena sulla vicenda.

Lasagne al ristorante, muore una donna. Si percorre la strada dell’intossicazione alimentare

Una delle turiste, infatti, una donna di 80 anni è morta nella giornata di ieri, venerdì 21 ottobre, all’Ospedale di Esina in provincia di Brescia. Sul caso stanno indagando i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause del decesso e se c’è un nesso tra la morte della povera donna e l’intossicazione alimentare. Occhi puntati, quindi, sul ristorante in cui i 57 turisti si sono fermati a mangiare la lasagna subito dopo l’arrivo in Italia. In realtà, però, sembrerebbe che l’anziana soffrisse già di patologie pregresse e sulla vicenda c’è ancora il massimo riserbo sia di inquirenti che di medici. Bisognerà fare chiarezza ed è molto probabile che venga disposta l’autopsia per saperne di più sulle cause del decesso della 80enne. Per ora si percorre la strada dell’intossicazione alimentare ed il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri, insieme all’agenzia di tutela della salute Insubria hanno effettuato alcuni controlli nel ristorante e sarebbero stati prelevati dei campioni di cibo su cui saranno effettuate le analisi di laboratorio.