Pubblicato il 8 Novembre, 2022

Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora paura in città. Una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Ennesimo episodio del genere che vede come teatro le strade del capoluogo salentino. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 nei pressi dell’Agenzia delle Entrate, esattamente in via Cavalieri di Vittorio Veneto. La donna, una 62enne del posto, stava attraversando la strada per raggiungere il parcheggio quando è stata travolta da un’auto, una Hyunday rossa guidata da una ragazza di 20 anni. La donna, dopo essere stata investita, è finita per terra ed è stata accompagnata, con codice rosso, presso l’Ospedale di Scorrano dove si trova tuttora ricoverata.

Investita da un’auto, 62enne perde conoscenza

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Lecce. Questi ultimi hanno bloccato l’accesso ad altre auto e la viabilità, ripresa poi dopo qualche ora. Sono stati eseguiti anche i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, che erano presenti nel momento in cui la donna è stata investita, l’impatto non sarebbe stato violento, ma le conseguenze sono state comunque terribili. La 62enne, infatti, avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto perdendo immediatamente conoscenza. La 20enne, conducente dell’auto, invece, è rimasta visibilmente sotto choc.