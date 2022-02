“Inviare CV con foto in costume da bagno”, è bufera su un annuncio di lavoro di un’azienda napoletana

“Per lavoro come receptionist si cerca una donna, di massimo 30 anni, con la la capacità di parlare inglese. Insieme al curriculum va inviata anche una foto in costume da bagno o similare”.

Questo è l’annuncio postato online da un’azienda napoletana che si occupa di vigilanza privata e accoglienza in strutture che è diventata virale sul web e che sta suscitando molte polemiche.

L’ufficio riguarda un lavoro in un ufficio del Centro direzionale di Napoli. L’annuncio è stato inoltre pubblicato su diversi siti web specializzati in offerte di lavoro.

In alcuni l’annuncio è stato poi modificato, con l’omissione della richiesta della foto in costume. La frittata però era stata fatta. Inutili i tentativi di entrare in contatto con l’azienda tramite i contatti telefonici indicati.