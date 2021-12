Inviata molestata, parla la moglie dell’uomo accusato: “Mio marito è un buono, scherza sempre e fa sorridere tutti”

A parlare la donna dell’uomo al centro delle accuse dopo il gesto all’inviata di una televisione sportiva

Ha palpeggiato un’inviata sportiva in diretta televisiva, finendo sotto i riflettori nazionali e non solo. L’uomo, ormai noto, ha chiesto scusa alla ragazza che ha denunciato quanto accaduto alle autorità. In un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, parla la moglie dell’uomo, Natascia Bigelli.