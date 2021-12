Ispica, bimbo di 20 mesi ustionato dall’acqua bollente

È stato ricoverato al Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania un bambino di appena 20 mesi rimasto ustionato dall’acqua bollente, nel primo pomeriggio, nella sua abitazione, a Ispica.

Il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, si è rovesciato un contenitore di acqua bollente dal microonde, riportando ustioni sul viso e al torace. Ed è stata la madre a chiamare il 118 e da Caltanissetta è stato fatto arrivare l’elisoccorso nella base di Modica. Le condizioni del piccolo sono critiche, ma non è in pericolo di vita. Da quanto si apprende, il piccolo ha ustioni di secondo grado sul 10% del corpo, principalmente collo e torace. La prognosi non è stata ancora formulata, ma la speranza dei medici è che possa festeggiare il Natale a casa.