ITALIA – MACEDONIA DEL NORD : PARTITA IN DIRETTA

Pubblicato il 12 Aprile, 2024

Dopo l’under 20 maschile che ha guadagnato meritatamente (nonostante alti e bassi) la qualificazione al prossimo Campionato Europeo, è il momento degli azzurri under 18 che sono chiamati a giocare un mini girone per qualificarsi ai prossimi Campionati Europei

I 14 AZZURRINI CONVOCATI

Nicolò Garello (Diavoli Rosa); Simone Bertoncello (Bassano Volley); Alessandro Benacchio, Simone Porro, Francesco Crosato (Treviso Volley); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Gianluca Cremoni, Andrea Giani (Lube Civitanova Volley); Davide Boschini, Nicola Mussari (Itas Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Mint Vero Volley Monza); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

LA FORMULA DEL TORNEO

Si qualificheranno ai Campionati Europei le prime due classificate di ciascun girone (Pool A, Pool B, Pool C, Pool D e Pool E).

L’Italia si trova nella Pool A e dovrà affrontare rispettivamente: Macedonia del Nord, Israele e Grecia

Un girone più che abbordabile per gli azzurri che non potranno permettersi nessun passo falso, in quanto si tratta dell’ultima occasione per guadagnarsi un posto al Campionato Europeo

Grazie alla Federazione Italiana Pallavolo possiamo seguire gratuitamente in diretta tutti i match degli azzurri!

QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA ITALIA – MACEDONIA DEL NORD?

12/04/24 ALLE ORE 19:00 ITALIA – MACEDONIA DEL NORD

DOVE GUARDARE IL MATCH TRA ITALIA – MACEDONIA DEL NORD?

IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DELLA FEDERAZIONE

QUI SOTTO TROVARE LA DIRETTA DEL MATCH PER SEGUIRE E TIFARE GLI AZZURRI

