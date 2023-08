ITALIA – TUNISIA : PARTITA IN DIRETTA

Pubblicato il 17 Agosto, 2023

Oggi 17 Agosto 2023 inizierà il Campionato del Mondo Under 21 Femminile che vedrà le nostre azzurre tra le protagoniste.

Team Italy

Le azzurre, guidate dal CT Marco Mencarelli sono state inserite nella Pool B, e nella prima fase affronteranno: Tunisia, Brasile e Repubblica Dominicana.

LISTA DELLE AZZURRE CONVOCATE

Anna Eniola Adelusi (Azzurra Volley Firenze);

Virginia Adriano e Stella Nervini (Fenera Chieri);

Valentina Bartolucci e Giulia Marconato (U. Volley Montecchio);

Sara Bellia (Volleyrò CDP Roma);

Eze Blessing Chidera e Veronica Costantini (Volley Talmassons);

Katja Eckl (Libertas Martignacco);

Beatrice Gardini (Mega Box Ond. Vallefoglia);

Dominika Giuliani (Imoco Volley);

Manuela Ribechi (Pallavolo Scandicci).

COME SI SVOLGERA’ IL MONDIALE? ECCO LA FORMULA

Nella prima fase le 16 Nazionali partecipanti verranno suddivise in 4 gironi (A,B,C,D)

Le prime due squadre di ogni girone (per un totale di 8 squadre) si qualificheranno alla seconda fase del mondiale.

Le 8 squadre qualificate verranno suddivise in altri 2 gironi (E,F), si sfideranno secondo la formula all’italiana (tutte vs tutte) e le prime due di ogni girone si qualificheranno per le semifinali.

CON CHI E QUANDO GIOCA L’ITALIA?

17/08/23 ALLE ORE 19:00 ITALIA – TUNISIA

DOVE GUARDARE IL MATCH TRA ITALIA – TUNISIA?

IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DI “VOLLEYBALL WORLD“

QUI SOTTO TROVATE LA DIRETTA PER SEGUIRE E TIFARE LE AZZURRE