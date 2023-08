ITALIA – TURCHIA : PARTITA IN DIRETTA

Pubblicato il 22 Agosto, 2023

La seconda fase del Campionato del Mondo Under 21 Femminile sta procedendo alla grande per le nostre azzurre che ieri, in piena notte, hanno battuto gli USA con il punteggio di 3-1

Team Italy

Ricordiamo che nella seconda fase del Campionato del Mondo, oltre agli USA, le azzurre affronteranno anche Turchia e Brasile.

Solo le prime due classificate del Girone A e del Girone B si qualificheranno alla SEMIFINALE.

Vincere contro la Turchia significherebbe accedere alla semifinale mondiale.

QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA ITALIA – TURCHIA?

23/08/23 ALLE ORE 01:00 ITALIA – TURCHIA

DOVE GUARDARE IL MATCH TRA ITALIA – TURCHIA?

IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE ” VOLLEYBALL WORLD”

QUI SOTTO TROVATE LA DIRETTA DELLA PARTITA PER SEGUIRE E TIFARE LE AZZURRE