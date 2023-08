ITALIA – USA : PARTITA IN DIRETTA

Pubblicato il 21 Agosto, 2023

Il Campionato del Mondo Under 21 femminile è nel pieno del suo svolgimento con le azzurre che stanno dominando al momento in lungo e in largo.

Team Italy

L’Italia ha superato brillantemente la prima fase del torneo battendo: 3-0 la Tunisia, 3-0 la Repubblica Dominicana, 3-1 il Brasile, chiudendo al primo posto la prima fase a gironi.

Adesso ha inizio la seconda fase a gironi con l’Italia che dovrà alzare ulteriormente l’asticella viste le avversarie, nel suo girone, infatti, le azzurre dovranno sfidare : Usa, Turchia e Brasile.

Solo le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le semifinale mondiale.

QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA ITALIA – USA?

22/08/23 ALLE ORE 01:00 ITALIA – USA

DOVE GUARDARE IL MATCH TRA ITALIA – USA?

IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE “VOLLEYBALL WORLD”

QUI SOTTO TROVATE LA DIRETTA DELLA PARTITA PER SEGUIRE E TIFARE LE AZZURRE