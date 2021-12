IVA e Multinazionali: l’emendamento della Lega contro frodi e concorrenza sleale

Nel giorno della maxi multa ad Amazon, la Lega ricorda il suo emendamento riguardante il pagamento dell’Iva da parte delle multinazionali, col rischio di concorrenza sleale a negozianti e artigiani. L’emendamento voluto da Matteo Salvini (che è il primo firmatario) propone: obbligo di fatturazione elettronica per chi vende determinati beni mobili su piattaforme elettroniche; pagamento F24 IVA con onere di invio a gestore piattaforma; responsabilità solidale del gestore della piattaforma sull’Iva eventualmente non versata; esclusione per chi stipula contratto di commissione con gestore piattaforma.

Si cerca in sostanza, coinvolgendo i gestori delle piattaforme, di contrastare il fenomeno di frodi sul versamento IVA frequente nel mercato online.