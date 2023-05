L’Aquila: posta un reel con droga su Instagram mentre è ai domiciliari. Pusher condannato

Pubblicato il 13 Maggio, 2023

Un caso di cronaca avvenuto a L’Aquila che ha visto l’arresto di un pusher per spaccio, uno dei tanti, ma la vicenda si è articolata in maniera alquanto bizzarra e particolare. Il pusher arrestato, infatti, questa volta, è un ragazzo 23enne che si trovava già ai domiciliari e che non ha resistito alla moda del momento, quella dell’esibizionismo. Il ragazzo, infatti, nonostante la sua condizione giudiziaria, ha deciso di postare un reel sul suo profilo Instagram con la droga ed è così finito ulteriormente nei guai. Il 23enne di Pratola Peligna, un paesino che si trova vicino a Sulmona, in provincia di L’Aquila, ora è stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione, con rito abbreviato. La decisione del giudice del Tribunale di Sulmona, Irene Giamminonni, è arrivata nelle scorse ore.

L’Aquila: pusher, già ai domiciliari, condannato. I fatti

Il fatto è avvenuto lo scorso 23 aprile 2023. In quella data, come detto, il 23enne aveva pubblicato un reel, sul suo profilo Instagram, contenente lo spaccio di droga. Il contenuto aveva attirato l’attenzione della Guardia di Finanza di Sulmona che, dopo aver fatto irruzione nell’abitazione del giovane, lo aveva arrestato insieme ad un suo amico. All’interno del domicilio i finanzieri hanno eseguito la perquisizione completa: sia personale sul ragazzo che all’interno dell’appartamento. I militari hanno così rinvenuto e sequestrato 474 grammi di marijuana, 507 di hashish e del materiale per il confezionamento della sostanza. Il tutto per un totale di quasi un chilo di sostanza stupefacente. Oggi, è arrivato l’epilogo della vicenda con la condanna per il 23enne.

