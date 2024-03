L’Aquila: ubriaco in scooter percorre 90km andando a zig-zag. Aveva 6 volte il limite consentito

Pubblicato il 2 Marzo, 2024

Ubriaco alla guida dello scooter, sbaglia strada e guida a zig-zag per quasi 90 chilometri.

Protagonista un 48enne residente a Francavilla al Mare, nel territorio di L’Aquila, denunciato dai carabinieri della Compagnia di Sulmona, la scorsa notte.

Da quanto si è appreso, l’uomo è stato fermato dalla pattuglia nel comune di Bugnara mentre guidava il mezzo in evidente stato di alterazione.

E’ stato così scoperto che proveniva da Francavilla e che aveva fatto un lungo giro dell’Abruzzo in notturna, in sella allo scooter, tanto da angosciare anche i familiari che, per diverse ore, non lo avevano visto rincasare.

Sottoposto ai rilievi di rito, è emerso che l’uomo guidava con 3g/l di alcol nel sangue, come ha sentenziato l’etilometro.

Un ubriaco da record sia per la distanza coperta in sella allo scooter sia perché il massimo di alcol tollerato dalla legge è 0,5g/l.

About Post Author