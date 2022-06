Pubblicato il 1 Giugno, 2022

Dopo 4 consigli comunali senza aver ricevuto una risposta, neppure scritta, oggi l’assessora Nigro ha risposto alla nostra interrogazione sui progetti di rigenerazione urbana a valere sui fondi de Pnrr, datata 9 febbraio 2022.



Ci siamo dichiarati “insoddisfatti della risposta”, abbiamo fatto presente infatti che il nostro Comune non ha presentato alcun progetto al bando per la rigenerazione urbana che ha finanziato numerosi progetti in Toscana, bando al quale il nostro Comune ha deciso di non partecipare. Ci è stato detto che sono stati presentati dei progetti che , tuttavia, con la rigenerazione urbana hanno davvero poco a che fare.



Il rammarico è dovuto alla valenza sociale ed economica che la riqualificazione degli spazi urbani può rivestire.

Si fa presente che si è presentato un progetto per il rifacimento del Metropolitan, azione meritoria che però poteva avere finanziamenti da altri fondi legati alla cultura.



Durante la presentazione del Patto per Piombino, progetto che abbiamo giudicato vuoto e privo di proposte innovative, avevamo suggerito di attingere ai numerosi progetti che giacciono nei cassetti del settore lavori pubblici a partire da città futura.

Se ce ne fosse stato bisogno oggi abbiamo avuto la riprova dell’incapacità e mancanza di progettualità di questa amministrazione.

Gruppo consiliare PD

Gruppo consiliare Anna per Piombino