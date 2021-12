Latina-Catania 1-0, Baldini sulla reazione della squadra: “Non abbiamo trovato il gol, ci è mancato solo quello”

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, dopo la sconfitta di ieri pomeriggio allo stadio Francioni contro il Latina.

“Abbiamo concesso dieci minuti a una buona squadra – ha detto il mister –. E’ un periodo che al primo tiro in porta prendiamo gol, poi possiamo stare a discutere tutto quello che vogliamo. Ce l’ha fatto Giovinco l’altra volta con una mezza rovesciata, l’ha infilata all’angolino. Oggi uguale, avevamo fatto mezz’ora di buonissimo calcio, avevamo creato situazioni e abbiamo avuto dieci di smarrimento, ma in campo ci sono due squadre, non ce n’è una sola. Difensivamente parlando il Latina era ben organizzato, il secondo tempo penso che abbia rispecchiato totalmente la prima mezz’ora di gara, i complimenti vanno al Latina, che ha vinto questa partita. Sono un po’ stufo dei complimenti e basta perché continuiamo a buttare via punti, però posso veramente dire poco alla squadra, ha fatto una mole di gioco importante, oggi non siamo riusciti a far gol e questa forse è stata la pecca di oggi”.

Alla nostra domanda sulle mancate conseguenze positive della reazione da parte della squadra dopo il gol subito, il mister ha risposto: “Ripeto, abbiamo fatto una mole di gioco importante e non abbiamo trovato il gol, ci è mancato quello. Per il resto ho poco da dire”.

