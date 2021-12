Latina-Catania, Baldini fa il punto della situazione per affrontare al meglio questa trasferta

Durante la conferenza di oggi in vista della sfida di domani a Latina l’allenatore del Catania, Francesco Baldini, ha sottolineato come la recente sottrazione dei due punti non abbia cambiato l’atteggiamento dei suoi ragazzi durante gli allenamenti settimanali e come ciò che è stato sottratto deve essere ripreso sul campo con gli interessi.

La motivazione è ancora più alta di prima soprattutto contro una squadra come quella pontina, che finora ha fatto del suo campo la sua forza. La prova offerta in occasione della vittoria contro il Potenza ha dato nuova linfa secondo l’allenatore e i giocatori recuperati, in particolar modo Piccolo, sono a piena disposizione anche se si dovranno dosare bene le loro forze.

I giocatori a centrocampo sono sempre molto utili e in questo senso anche Biondi, che è un po’ l’oggetto misterioso di questa prima parte di campionato, secondo il mister, avrà il suo spazio per fare la sua parte. La coppia Moro-Sipos, in grande spolvero contro il Potenza, non è da escludere nemmeno per la partita di domani, ma molto dipenderà da come si attaccheranno gli spazi.

L’assenza di Ceccarelli sarà surrogata da una delle tante soluzioni che l’allenatore ha a disposizione e Ropolo in fase difensiva, secondo quanto detto dal mister, dà più equilibrio. L’avversario infine è molto pericoloso in contropiede e bisognerà prestare molta attenzione a non fare errori in fase di costruzione del gioco.