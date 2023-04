Lavori online: quali sono quelli che permettono di guadagnare di più?

Pubblicato il 19 Aprile, 2023

In un mondo digitalizzato e sempre più interconnesso anche le possibilità di impiego si ampliano e si spostano in uno spazio virtuale che permette sempre a più persone di lavorare online, grazie a un PC, una connessione ad Internet e alle giuste competenze.

Lavorare online è un’opportunità che tanti cercano di cogliere sia per i potenziali guadagni sia per la maggiore libertà che si ottiene mediante una migliore gestione del tempo e l’assenza di un posto fisico specifico in cui doversi recare per svolgere le proprie mansioni.

Il lavoro online, dunque, offre diversi vantaggi. Eppure, non è così semplice riuscire a intraprendere questa strada, soprattutto se non si valuta la professione o il metodo migliore per poter guadagnare attraverso il mondo digitale.

In questa guida, quindi, abbiamo selezionato i lavori che risultano essere più remunerativi online! Proseguendo nella lettura, infatti, potrai scoprire grazie ai consigli di Valerio Novelli che da anni scrive su Monetizzando.it contenuti legati al mondo della finanza personale, della gestione del denaro e di come lavorare e guadagnare online alcuni dei lavori digitali migliori da poter intraprendere per iniziare a guadagnare.

Aprire un’attività con il dropshipping

Una soluzione che spesso viene proposta quando si pensa di avviare un business online è il dropshipping, anche se in realtà si tratta di un’attività piuttosto complessa e che richiede un budget iniziale di qualche migliaio di euro e diverse competenze per poter generare un guadagno. Il dropshipping è un sistema di vendita che richiede di operare come intermediari tra il cliente e il fornitore, in qualità di rivenditore.

Questo vuol dire che una volta scelto il marchio o meglio il prodotto/prodotti con il quale si vuole avviare la propria attività in dropshipping bisognerà occuparsi della vendita dei prodotti e soprattutto del marketing, ovvero di come portare persone sull’ecommerce che abbiamo creato per vendere prodotti. Questo solitamente è possibile solamente attraverso campagne pubblicitarie tramite Google Ads, Meta (Facebook), TikTok, YouTube.

Il problema è che per riuscire ad andare in profitto, bisogna trovare il prodotto giusto, essere concorrenziali o avere un prodotto unico che non è venduto da altri dropshipper e saper gestire le campagne pubblicitarie, il tutto avendo sotto controllo i margini di guadagno e conoscendo le tasse che si dovranno pagare, oltre a gestire il rapporto con i clienti.

In molti dicono che con il dropshipping è tutto semplice e che sarà poi il fornitore ad occuparsi di tutto il processo logistico e della spedizione. La vendita dei prodotti con il sistema del dropshipping può essere svolta sia attraverso la costruzione di uno shop online oppure mediante marketplace come Amazon, Alibaba ecc…

In realtà, come probabilmente avrai intuito, non è tutto oro quello che luccica, e molte persone hanno speso parecchi soldi tentando di avviare un business in dropshipping, senza però riuscire nell’impresa, ecco perché è bene valutare attentamente se il dropshipping è l’opportunità migliore fra quelle oggi disponibili…

Esperto di marketing digitale

Una professione remunerativa che si può svolgere online è sicuramente quella dell’esperto di marketing digitale.

Per riuscire a raggiungere dei risultati in qualità di consulenti di marketing digitale, bisogna però percorrere una strada abbastanza ardua costellata da studio e da esperienza sul campo.

Una volta maturate le principali capacità richieste ad un esperto del settore, sarà possibile diventare un punto di riferimento per aziende e professionisti che potranno richiedere il servizio a loro dedicato.

Non solo, accumulando esperienza nel settore sarà possibile anche avviare progetti personali volti ad aumentare le eventuali entrate provenienti dal mondo digitale.

Social Media Manager

Un altro lavoro che si può svolgere come freelance operando online è sicuramente quello del social media manager. Questa figura professionale è diventata sempre più importante e ricercata da aziende, privati, liberi professionisti, commercianti che vogliono migliorare la loro presenza sui principali canali social.



Come per l’esperto di marketing digitale, anche questo lavoro richiede: studio, impegno, pratica e capacità di promuovere sé stessi e la propria professione.

Grazie alle giuste competenze si potrà lavorare come social media manager e compiere attività quali: pianificazione delle attività social, sviluppo della brand awareness, gestire la reputazione di un marchio online, creazione di contenuti, gestione di una community, attuazione di un piano di marketing sui social media.

Affiliation Marketing

Tra le attività che permettono di guadagnare di più online non può che esserci l’affiliation marketing o affiliate marketing. Il marketing di affiliazione è una delle opportunità per lavorare e guadagnare online che negli ultimi ha riscosso grandissimo successo, e sempre più persone si sono avvicinate alla professione di affiliate marketer.

Su Monetizzando sono presenti tantissimi articoli legati alle opportunità di lavoro e guadagno online, fra cui numerosi articoli e pagine dedicati a come cominciare a lavorare con le affiliazioni.

Per svolgere quest’attività è necessario avere dei canali come un blog, un sito internet, un account social (Canale YouTube, Pagina o Profilo Instagram, TikTok, …), oppure creare delle pagine ad hoc (landing page) sulle quali portare traffico tramite advertising, ovvero pubblicità online o, nel caso di blog e siti internet, tramite la SEO, ovvero la Search Engine Optimization.

Riuscendo dunque ad intercettare i bisogni degli utenti è possibile proporre prodotti e servizi disponibili fra i numerosi programmi e campagne in affiliazione, dai quali guadagnare percentuali sulle vendite e conversioni che si ottengono.

Dunque, per guadagnare con il marketing di affiliazione è necessario: aprire un blog o dei canali social; portare visite (o traffico) verso i propri canali con attività come la SEO e il social media marketing; affiliarsi ad aziende che offrono prodotti/servizi in linea con il proprio target; proporre prodotti e soluzioni che soddisfano bisogni, problemi e desideri delle persone in modo da generare vendite e quindi guadagnare

Questi sono alcune delle opportunità che si possono vagliare per riuscire a lavorare e guadagnare grazie al mondo digitale. Per approfondire questi argomenti noi consigliamo la lettura di www.monetizzando.it. dove sono disponibili centinaia di articoli per chi vuole cominciare a lavorare e guadagnare online…