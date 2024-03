Lazio-Milan, finale indecente anche fuori dal campo. Minacce vergognose a Pulisic: “Magari esplodi tu e tutta la tua famiglia”

Pubblicato il 2 Marzo, 2024

Lazio-Milan non è certo stato un bello spot per il calcio italiano, tutt’altro. La partita è stata vinta dal Milano per 1-0 grazie al gol di Okafor nei minuti finali, ma il match è stato costellato dai numerosi errori dell’arbitro Di Bello che è stato sospeso per un mese dall’AIA dopo il suo disastroso arbitraggio.

Al termine della partita sono arrivare le furiose lamentele di Lotito, mentre i tifosi biancocelesti hanno riversato la loro rabbia su Pulisic, accusato di scarsa sportività. Il profilo social del giocatore americano è stato inondato di insulti di ogni tipo, conditi anche da minacce di morte.

Cos’ha fatto Pulisic?

Il fattaccio si è verificato al 58′ quando Pellegrini si è fermato per consentire all’arbitro di bloccare il gioco e soccorrere il compagno Castellanos rimasto a terra dolorante dopo uno scontro con un avversario. Di Bello non ha fischiato e Pulisic ha soffiato il pallone a Pellegrini, costretto a fermare fallosamente l’americano che si stava involando verso la porta. A quel punto il laterale laziale, già ammonito, ha ricevuto il secondo cartellino giallo e quindi l’espulsione.

Pellegrini ha chiesto scusa a compagni e tifosi sui social, puntando comunque il dito contro Pulisic per la scarsa sportività. Lo stesso Pulisic è stato protagonista a fine partita di uno scontro con Guendouzi, che ha reagito e che a sua volta è stato espulso. La Lazio ha terminato in 8 e il match si è concluso con una maxi-rissa dopo il fischio finale. La vergogna vista in campo però non era nulla rispetto a quella che si è scatenata poco dopo sui social.

Le minacce a Pulisic

Dopo la partita si è scatenata la furia dei tifosi biancocelesti che, convinti di aver subito un’ingiustizia, si sono scatenati sul profilo social di Pulisic augurandogli ogni male. “Devi morire”, “Magari esplodi tu e tutta la tua famiglia”, “Devi spendere i tuoi soldi in medicine” – questi sono alcuni dei commenti più beceri rivolti a Pulisic.

C’è stata poi una valanga di insulti pesanti come “Carogna”, “Hai perso la dignità”, “Piccolo uomo” e “Pagliaccio”. Si può discutere sul gesto di Pulisic, che magari non sarà stato il massimo della lealtà sportiva, ma questo sicuramente non giustifica un attacco così becero e vergognoso a danno del calciatore.

