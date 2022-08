Letta e le parodie sui manifesti del Pd: “Guanciale Tutta La Vita!”

Pubblicato il 26 Agosto, 2022

“Guanciale Tutta La Vita!”.

Così Enrico Letta replica con ironia, su Twitter, alla parodia che circola sui social a proposito dei nuovi manifesti Dem.

La nuova campagna del partito democratico propone una serie di manifesti con una grafica pensata per “polarizzare” il messaggio: “Con Putin/Con l’Europa. Combustibili fossili/energie rinnovabili. Lavoro sotto pagato/Salario minimo. Discriminazioni/Diritti. Più condoni per gli evasori/Meno tasse per chi lavora. No Vax/Scienza e vaccini”.

Nelle sei versioni i manifesti sono divisi a metà: la prima alternativa è da un lato su sfondo nero, mentre quella che propone il Pd è dall’altro su sfondo rosso, con un primo piano di Enrico Letta, il logo del Partito democratico e il claim “Scegli”.

Sui social sono apparse diverse parodie, tra cui appunto quella in cui l’alternativa proposta è “Con la pancetta/Con il guanciale”: nella metà su sfondo rosso al posto del viso del segretario del Pd un maccherone mentre nella metà con sfondo nero in basso un logo con scritto “Pasta&rivoluzione” e un raviolo con la bandiera tricolore.

“Letta ha avuto la peggiore gestione politica di un segretario del Pd degli ultimi 30 anni e i collegi uninominali purtroppo se li sono andati a perdere”.

Intanto, il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione delle liste del Terzo Polo a Bologna Ora, si si esprime così sul leader dem.

Secondo Calenda, il Terzo Polo deve “far voltare pagina a questo Paese e ci saranno grandi sorprese, fermeremo la destra sul proporzionale al Senato, ma vinceremo molti collegi uninominali, passando da Bologna, Roma, Milano; le grandi città, vedrete, si sono rotte le scatole di un partito democratico che non fa altro che dire di votare contro la Meloni, è la solita corrida che vediamo negli ultimi 30 anni”.